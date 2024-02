De fardas de trabalho a produtos têxteis: nova coleção da IKEA procura reduzir o desperdício

Promover a importância da circularidade e aumentar do ciclo de vida dos produtos, é o que a IKEA procura fazer a partir desta coleção.

De acordo com o comunicado da marca, os artigos terão sido desenvolvidos através de fibras recicladas das fardas de colaboradores de diferentes lojas da multinacional na Europa.

créditos: Divulgação

Para as peças terem as expressões de cor desejadas e seguirem os padrões de qualidade exigidos, as fibras recicladas foram misturadas com outros materiais, tais como poliéster reciclado de garrafas PET e restos de outros têxteis, explica a IKEA.

Citada no comunicado, Ana Barbosa, responsável de sustentabilidade da IKEA Portugal, recorda que "a redução do desperdício sempre foi uma prioridade" para a marca. "Temos vindo a trabalhar na redução do desperdício em toda a cadeia de valor, no crescimento do índice de reciclagem nas nossas operações e na criação de ciclos fechados de materiais, em que resíduos são transformados em matérias-primas, envolvendo vários agentes da nossa cadeia de valor.", acrescenta.

créditos: Divulgação

Entre 2020 e 2022, a marca não só alterou as fardas dos seus colaboradores a nível global, como também procedeu à recolha das antigas roupas, transformando-as em matérias-primas secundárias.

Växelbruk encontra-se disponível no site da marca e em todas as suas lojas em Portugal.