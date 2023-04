Com a chegada do bom tempo, sabe bem uma escapadinha ao Algarve. Depois de uma renovação quase total, o Tivoli Marina Vilaoura já está aberto ao público. A renovação traz novidades um pouco por todo o hotel, desde a reforma dos quartos, passando pelo lobby de entrada, pelo restaurante do pequeno-almoço, pelo The Argo Cocktail Bar e por toda a parte exterior da piscina e jardins. Uma obra projetada pela Azora, empresa proprietária do hotel, em conjunto com o atelier de arquitetura de interiores Talasur Group.

“Esta renovação marca um novo começo para o Tivoli Marina Vilamoura. Um hotel que nos últimos 35 anos soube estar sempre à frente do seu tempo, fruto do trabalho incansável de uma equipa focada em prestar um serviço inovador e de excelência e que hoje tem um produto renovado para poder superar ainda mais as expectativas dos clientes”, afirma Hugo Gonçalves, Diretor Geral do Tivoli Marina Vilamoura.

Com um design e decoração que reforça o conceito de lazer e bem-estar característico da marca, os nove pisos de quartos, num total de 383 incluindo 21 suites, refletem agora um ambiente inspirado nas praias e mar do Algarve, aliando a clássica elegância da marca Tivoli a um design de inspiração náutica e contemporânea.

Destacam-se ainda os quartos familiares, com 49 m2 e onde nada foi deixado ao acaso, desde uma paleta de tons e materiais, onde a madeira se une com texturas exclusivas em cor de areia e acabamentos em rattan, como nos sofisticados candeeiros de mesa, aliados a um conforto que se prolonga para o exterior.

O lobby, uma das áreas em que esta renovação foi mais profunda, ganhou, não só em proporções como pela escolha de materiais, todos eles mais naturais, minimanlistas e nobres, com predominância da madeira, dos tons neutros e da inspiração náutica, como acontece nos quartos. O Glee Boutique Café adota também esta paleta de tons neutros.

O restaurante Voyage, onde é servido o pequeno-almoço, tem um novo look, mais luminoso. Seguindo as linhas dos quartos e do lobby, os tons buscam inspiração no ambiente que o rodeia, trazendo mais uma vez o exterior para dentro de portas, mas desta vez recriando um estilo “Riviera Francesa”, através das riscas azuis verticais, cadeiras em madeira e bambu entrançado e detalhes de decoração ora florais ora geométricos, numa homenagem também aos padrões de influência mourisca, típicos do sul de Portugal.

O The Argo Cocktail Bar é outro dos espaços com novidades. No interior, as linhas tornam-se mais ondulantes, os tons mais ricos e suaves e o contraste entre superfícies acetinadas e texturadas predominante. A grande joia da coroa é a varanda, com uma vista sobre a Marina, onde a decoração exterior foi pensada como um prolongamento dos iates ancorados mesmo ao lado, com destaque para as madeiras em tons claros e texturas naturais. Uma varanda que liga a outro ícone do hotel, o restaurante Pepper´s Steakhouse, com uma oferta gastronómica onde se destacam os cortes de carne premium.

Os jardins do hotel sofreram, igualmente, uma grande transformação, começando pela piscina, agora em tom azul céu, com bastante menos profundidade, uma alteração não só estética, mas que trouxe uma maior eficiência energética e ambiental, com uma redução significativa do consumo de água.

Há ainda o Tivoli Spa, com assinatura da Natura Bissé. Dispõe de 11 salas de tratamento, sauna, banho turco, piscina interior e piscina de vitalidade, uma experiência de cura holística que pode ainda ser complementada com os programas de fitness ou sessões de treino pessoal no Tivoli Shape.

Os preços no Tivoli Marina Vilamoura começam a partir de 300 euros para um quarto Premium, incluindo pequeno-almoço para duas pessoas.