O surto viral causado pelo SARS-CoV-2, que tirou milhões de automóveis das estradas em todo o mundo, não afetou o mercado dos carros de luxo em Portugal. "Apesar de 2020 ter sido um ano marcado pela COVID-19 e pela consequente crise económica diretamente associada [a este surto], ao analisarmos os dados da nossa plataforma, registámos uma evolução curiosa no segmento de carros de luxo que, por isso, decidimos aprofundar", confidencia Nuno Castel-Branco, diretor-geral do Standvirtual.

"As limitações impostas pela pandemia tiveram um impacto devastador em muitos setores de atividade, mas a verdade é que este é um nicho muito particular, destinado a um target com características muito especiais. Tipicamente, em alturas de crise, o segmento de luxo é sempre o menos afetado e, pelo histórico que temos, até se regista um ligeiro crescimento. Esta pandemia não foi diferente e observámos também um crescimento neste segmento", revela o executivo. Os números não mentem.

Segundo um estudo elaborado pela plataforma digital de comercialização de viaturas ligeiras, comerciais, autocaravanas, motos, barcos e peças, divulgado esta quinta-feira, a procura de carros de luxo em território nacional cresceu 5,7% em 2020. A Porsche foi a marca que mais cresceu, 11,3%, seguida da McLaren, que terminou o ano com mais 10,8% face a 2019. Em terceiro lugar, ficou a Jaguar, com uma subida de 8%. Em linha oposta, surge a Aston Martin, que registou uma quebra a rondar os 42,2%.

A Ferrari perdeu uma quota de marcado de 29,5% em comparação com o ano anterior e a Bentley, a terceira marca mais penalizada, registou uma descida na ordem dos 18,2%. "Já em relação aos modelos mais procurados em 2020, a Porsche domina por completo o top 3, com o Cayenne e ainda registou um aumento de 25,4% face a 2019", informa a plataforma digital em comunicado de imprensa. A procura pelo Porsche Panamera cresceu 15,6% e a do Porsche Boxster, em terceiro lugar, 0,9% face a 2019.