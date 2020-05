Numa carta enviada no domingo à secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a Federação Portuguesa de Autocaravanismo (FPA) e a Associação Autocaravanista de Portugal (CPA) sublinham que a autocaravana é um meio de transporte individual e como tal, deve ser equiparado a qualquer outro veículo ligeiro de passageiros.

A FPA e a CPA recordam que em 15 de maio foi aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei que estabelece o regime excecional e temporário aplicável à ocupação e utilização das praias para a época balnear de 2020, definindo as regras relativas à circulação nos acessos, às instalações balneares e à ocupação do areal na sequência da pandemia de covid-19.

Entre outros assuntos, ficou decidido interditar o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento licenciados para o efeito, a permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento, (…).

“A legislação aplicável que define o tipo e categoria dos veículos automóveis são o Código da Estrada e os Regulamentos Europeus”, é referido na carta.

De acordo com a FPA e a CPA, a autocaravana com peso bruto igual ou inferior a 3.500 kg e com lotação não superior a nove lugares, incluindo o do condutor, pertence à classe de veículos ligeiros de passageiros com a homologação europeia de categoria M1.