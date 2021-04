A Avenida da Liberdade vive uma nova fase de entusiasmo, com a reabertura a 5 de abril de todos os espaços comerciais até 200 m2, novos projetos e o reforço da comunicação digital com o lançamento do primeiro site dedicado inteiramente à avenida mais emblemática de Lisboa.

O empreendedorismo inato ao Luxury District de Lisboa manteve-se mesmo durante o período de confinamento, através do diálogo e expansão das vendas on-line com os clientes avenida, mas também reformulando espaços icónicos ou criando novas lojas, prontas para receber com toda a segurança quem se identifica com o lifestyle da avenida.

As novidades associadas à marca JNcQUOI reforçam o conceito “food meets fashion”, com a fusão das lojas Fashion Clinic e dos restaurantes JNcQUOI (Avenida e Asia), que passam a ser os únicos pontos de venda da FC em Lisboa. A reestruturação inclui uma arrojada transformação do JNcQUOI com a zona do Red Bar a dar lugar a uma das lojas Fashion Clinic.

Outros novos espaços da avenida diversificam a oferta exclusiva que a caracteriza, como a nova Boutique Vacheron Constantin, a mais antiga manufatura relojoeira do mundo em produção contínua há mais de 265 anos, a nova André Oticas, reconhecida ótica de luxo com uma vasta oferta de marcas internacionais, e a Boutique 107, a primeira florista de luxo com um conceito Champagneria em Portugal.

Uma primeira montra à distância de um clique

A cidade de Lisboa ganhou um novo site, o primeiro exclusivamente dedicado a um lugar tão especial e com tanto por desvendar como é Avenida da Liberdade. Entrar em avliberdade.com, é descobrir um mundo de propostas da mais alta qualidade, as últimas tendências das marcas de luxo, hotéis de sonho, restaurantes gourmet e todo um conjunto de serviços de excelência que contribuem para as melhores experiências.

Tão cosmopolita como a própria Avenida, o site está organizado por quatro categorias mostrando de uma forma prática Onde Comprar, Onde Comer, Onde Ficar, O que Fazer e Serviços, incluindo também duas seções com artigos que dão a conhecer Novidades ou permitem simplesmente Descobrir, o que de bom e interessante podemos sempre encontrar na principal artéria da capital.

créditos: Associação Avenida

Na Avenida, é um espaço por onde vão passar as pessoas que cruzam a avenida da Liberdade, as que verdadeiramente dão cor a esta zona da cidade. O novo site está adaptado a todos os dispositivos móveis e é bilingue, estando disponível em duas versões: português ou inglês, tal como as redes sociais: Instagram (@avenida.liberdade) e Facebook (www.facebook.com/avenidadliberdade).

Este projeto integra todos os membros da Associação Avenida, uma associação que não tem parado de crescer e que integrou também novos agentes culturais para que a cultura se faça sentir cada vez mais no dia a dia da avenida.