Não perca uma série de 10 concertos de homenagem a alguns dos mais reconhecidos artistas e bandas internacionais, no Monsantos Open Air, já a pensar nas noites mais quentes que se avizinham.

Esta série de concertos de homenagem arranca a 19 de abril, pelas 21h00, com o concerto de tributo aos Pink Floyd, com a banda Pink Floyd Club Band, que interpreta alguns dos temas mais conhecidos da famosa banda britânica. Mas os concertos de tributo Fever Originals decorrem até agosto.

Os fãs de Coldplay podem assistir, no dia 26 de abril, ao concerto de tributo à banda britânica de pop e rock alternativo, interpretado pela banda de tributo Coolplay. A 3 de maio, temas como ‘Under Pressure’ ou ‘Bohemian Rhapsody’ farão parte do concerto de tributo aos Queen, pela banda de tributo A Kind of Queen, que irá interpretar alguns dos temas de maior sucesso de uma das maiores bandas de rock do planeta.

Tributo aos Queen créditos: Fever

No dia 10 de maio, é a vez da homenagem a Amy Winehouse, pela banda Tributo Amy Winehouse, que vai interpretar as mais icónicas músicas da cantora e compositora britânica que ficará para sempre na história da música. A 17 de maio, o Monsantos Open Air recebe a banda de tributo Stones Alive, num concerto de tributo à banda de Mick Jagger, Rolling Stones.

Já a 24 de maio, a obra musical dos Beatles será interpretada pela banda de tributo The Bitols, que cantam alguns dos êxitos da mais famosa banda de Liverpool. E a 31 de maio, o Monsantos Open Air recebe o António Carlos Coimbra, para interpretar os grandes êxitos do Rei do Rock, Elvis Presley.

Em pleno verão, a 28 de junho, Pearl Jam é a banda homenageada pela banda de tributo Pearl Band, que não vai deixar de fora os clássicos da banda grunge de Seattle, como “Black”, “Alive” ou “Even Flow”. A 19 de julho, o homenageado é Rui Veloso, pela banda Mingos e Samurais. A série de concertos tem ainda a 2 de agosto o concerto de homenagem a Ed Sheeran, pelo cantor Tiago Pinho.

Concertos de Tributo Local: Monsantos Open Air, Lisboa

Datas: 19 de abril (Pink Floyd), 26 de abril (Coldplay), 3 de maio (Queen), 10 de maio (Amy Winehouse), 17 de maio (Rolling Stones), 24 de maio (Beatles), 31 de maio (Elvis Presley), 28 de junho (Pearl Jam), 19 de julho (Rui Veloso), e 2 de agosto (Ed Sheeran).

Horário: 21h00 (abertura de portas às 19h00 e não será permitida a entrada no recinto após as 20h30)

Preço: 1 bilhete – a partir de 15,00€

Idade: A partir dos 8 anos (menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto)

Todos os concertos começam às 21h00, mas as portas do Monsantos Open Air abrem às 19h00, para que os participantes possam assistir ao pôr do sol num dos mais especiais locais de Lisboa, desfrutar de um final de tarde diferente ao som do DJ Pedro Machado, e petiscar antes e durante o concerto.

Os lugares nas mesas serão atribuídos por ordem de chegada, de acordo com o tipo de bilhete adquirido, que poderá incluir mesas de 2 a 4 pessoas, ou mesas para 5 a 10 pessoas.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever e o preço, a partir de 15 euros por pessoa, varia consoante a zona escolhida, proporcionando diferentes tipos de visibilidade para o palco.