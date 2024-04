N dia 26 de abril, o músico português Lemos ruma ao Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, para um novo concerto, intitulado 'Piano para Meditação'.

Neste recital, que é descrito como uma "viagem sonora meditativa", os espectadores vão poder experienciar dois momentos distintos: tanto vão poder ouvir diferentes composições criadas especialmente para meditação tocadas em piano assim como peças da sua autoria retiradas do álbum de estreia “Sense of Peace”.

O objetivo do compositor com este momento musical é aprofundar o seu "conhecimento em áreas de produção musical que afetam diretamente a atividade elétrica das células cerebrais e ajudam a alcançar estados profundos de consciência", pode ler-se no comunicado.

Este espetáculo intimista, que se irá realizar na Sala Mário Viegas pelas 19h30, terá a duração de 60 minutos e "é capaz de induzir experiências profundas, imersivas, com o poder efetivo de transportar quem nelas mergulhe a elevados estados de concentração de consciência, de relaxamento, alívio da dor."

Os bilhetes (15€) já estão à venda e podem ser adquiridos online ou diretamente na bilheteira do São Luiz.