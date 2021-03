A maior competição de bordados do mundo, promovida pela Hand & Lock, teve um número recorde de participantes desde o confinamento global.

Durante estes tempos extraordinários, muitas pessoas recorreram ao artesanato para ajudar a lidar com a ansiedade produzida pela pandemia. Por isso mesmo, a casa de bordados londrina Hand & Lock viu um interesse recorde na sua competição anual de bordados de 2020.

O Prémio Hand & Lock para Bordados foi fundado em 2000 com uma cerimónia ao vivo realizada em novembro. No entanto, no ano passado, a competição adaptou-se às restrições do Reino Unido e criou a primeira Semana do Prémio Virtual para celebrar as criações de bordados e o talento excecional que veio à tona durante um ano difícil. Após o sucesso da Semana do Prémio Virtual, a competição de 2021 está a ganhar ritmo, com o número de inscrições a atingir níveis inéditos.

Conheça os melhores bordados de 2020:

A cada mês de março, são anunciados os novos mentores e juízes que presidirão a competição. E 2021 promete oferecer verdadeiros especialistas da indústria de diversas áreas criativas.

O Programa de Orientação para Bordados Hand & Lock foi introduzido em 2013 para fornecer aos finalistas selecionados uma oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com um especialista do setor e desenvolver os seus designs.

Cada finalista tem algumas semanas para aperfeiçoar o seu design com a ajuda destes especialistas na preparação para a fase final do Prémio: a avaliação ao vivo na cerimónia de entrega. Em anos anteriores, muitos finalistas desenvolveram relacionamentos profissionais estreitos com os seus mentores. Os deste ano têm conhecimentos da indústria dos bordados e experiência em moda, têxteis, arte e design.

Na noite da entrega dos prémios, a votação dos jurados é combinada com a votação do público para determinar os vencedores finais.