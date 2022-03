Há muitos fatores a ter em conta antes de começar o processo de arrendamento de um apartamento, como os preços competitivos, novas obras e comparação de cidade versus subúrbio. Quanto maior a oferta, mais os senhorios precisam de fazer um esforço para fazer com que as suas casas sobressaiam.

A Spotahome, um marketplace de arrendamento de casas que alia a tecnologia ao setor imobiliário, dá cinco dicas para preparar a sua casa para ser arrendada o mais rápido possível.

1. Limpeza profunda

Parece óbvio, mas nunca custa lembrar que um apartamento só gera interesse a potenciais inquilinos se estiver limpo porque a primeira coisa que um inquilino vai notar quando procura uma casa é se está limpa.

Os mais atentos também prestarão atenção ao exaustor da cozinha, os cantos da casa, o pó e, principalmente, a casa de banho que juntamente com a cozinha é o epicentro da sujidade da casa.

2. Climatização do ar

Não importa que as temperaturas exteriores sejam agradáveis. Uma grande vantagem para potenciais inquilinos é o sistema de ar condicionado de uma propriedade.

Um bom sistema de climatização no verão e aquecimento no inverno pode ser um fator decisivo para quem está a escolher uma casa. Para o frio, o ideal é usar janelas com vidros duplos para certificar que não há forma de sair o calor.

3. Ruídos externos

Há locais que, seja pelo número de pessoas, carros ou vida noturna, são inevitavelmente ruidosos. Estes podem ser mais ou menos populares, mas como proprietário é importante assegurar que a sua casa seja habitável e, para isso, existem soluções para apartamentos mais expostos ao barulho da rua, desde tintas isolantes até à escolha das janelas isoladoras de som capazes de reduzir a quantidade de ruído que entra na habitação.

4. Paredes e chão

Como o embrulho de qualquer presente, as paredes e o chão são o cartão de visita das nossas casas e causam logo a primeira impressão. Não conta só o esquema de cores da decoração e a combinação de eletrodomésticos.

Os cuidados de higiene são também um sinal de que há alguém que cuidou bem da casa. Investir em paredes limpas, sem falhas, e em chão de madeira são apostas seguras para dar uma boa impressão a potenciais inquilinos.

5. Mobiliário

O mobiliário é a verdadeira alma de qualquer apartamento. Uma mobília confortável e o mais funcional possível faz com que os inquilinos se sintam verdadeiramente bem-vindos.

Um dos erros mais comuns é dar prioridade à cozinha e à sala quando os quartos e a casa de banho são locais muito importantes para qualquer pessoa se sentir em casa.

A mobília contribui para uma decoração mais completa e intemporal, que permite que os inquilinos tornem qualquer casa num lar.