Com tanto amor no ar também há que celebrar a solteirice. 5 sugestões a pensar nisso

1. Uma peça de roupa que é à prova de fins de relações e não nos deixa ficar desfalcados

Chamemos-lhe uma jogada de marketing, mas é uma campanha fora da caixa. A pensar nos corações partidos, e que ainda por cima têm peças de roupa perdidas para a ex-cara-metade, a marca portuguesa +351 acaba de lançar o “The Breakup-Proof Hoodie”, um casaco cuja etiqueta expõe, à partida, uma política de rutura de relacionamento. O que quer isto dizer? Que há uma garantia para o cliente, que terá direito a uma nova peça gratuita no caso deste hoodie ficar com o outro, na hora da separação de bens.

Terminar uma relação nunca é fácil para nenhuma das partes envolvidas, sobretudo quando no ponto final da relação, há quem não volte a ver aquele hoodie que emprestou à cara-metade. A +351 dá resposta a esse problema com o “The Breakup-Proof Hoodie”, um casaco cuja etiqueta garante ao cliente uma nova peça gratuita (uma única vez) no caso deste hoodie ser levado pela outra pessoa da relação.

Com uma metade de cada cor, o casaco traz uma etiqueta, que é a chave para proteger o cliente e o respetivo hoodie no caso de “extravio”, digamos assim. Portanto, convém guardar essa dita etiqueta, que se distingue por ser maior do que o normal e onde encontra a política de rutura de relacionamento, redigida oficialmente por um advogado, de acordo com o comunicado.

Como já é ADN das coleções +351, o “The breakup-proof hoodie” é 100% português, sendo produzido no norte do país. A edição é limitada e está à venda desde 10 de fevereiro, nas lojas +351 e online por 155€.

2. Um kit que é também uma forma de contribuir para uma associação de apoio a mulheres

A Peryod., marca de roupa e acessórios feita por mulheres e cujas peças trazem mensagens importantes de forma a terem impacto, desenvolveu o Self Love Kit, composto por uma caneca do Self Love Club, uma Bolsa Tote e um Diário de uma Feminista. Um presente que pode oferecer a si mesma. O kit está à venda por tempo limitado (15 de fevereiro), por 27,99€.

A identidade da marca passa por cada peça ter o nome de uma mulher, com o objetivo de prestar homenagem a quem contribui para um papel mais justo e livre da mulher na sociedade atual. Por essa razão parte dos seus lucros anuais são doados a uma instituição ou organização que apoia as mulheres.

3. Para os que querem encontrar o amor, um encontro às cegas que é uma aula de cozinha

Se é para abraçar o clichê, vamos com tudo porque ninguém merece passar fome e neste caso vai poder cozinhar a própria refeição. A proposta do Club Cooking Lisbon do Dia dos Namorados é para solteiros, e aqui vai poder devolver as receitas com a ajuda de um par e do Chef Cupido (lá está, clichê). No menu encontra pratos como Ostras com Sorbet de Espumante, uma Salada de Queijo de Cabra folhado, seguido de um Risotto com Camarão Tigre, e para a sobremesa uns Morangos recheados com Dulce de Leche e Chocolate Callebaut.

A aula inclui a presença do sommelier do Club que vai fazer a harmonização do menu com uma seleção exclusiva de vinhos nacionais. O preço por pessoa é 75€ com aula, jantar e bebidas incluídas. Informações e inscrições em club@cookinglisbon.com ou em https://www.club.cookinglisbon.com.

4. Haja alguém que pense em festa. No Porto há animação para os solteiros (mas para casais também)

A proposta do Hilton Porto Gaia para o Dia dos Namorados é um jantar animado, no restaurante Composto, para solteiros que querem viver esta noite num ambiente de festa. Os casais também estão convidados, caso queiram fugir ao tradicional.

O jantar é em estilo buffet, com a assinatura do chef Francisco Costa, e acompanhado por vinhos nacionais. A animação musical é da responsabilidade do DJ Nuno Cacho.

O valor é de 55€ por pessoa que incluiu música, gastronomia, amizade e boa disposição.

5. Sugestões de brinquedos sexuais? Isso nem se pergunta, claro que temos

Se há coisa para a qual a pandemia contribuiu foi para disparar a procura e o aumento de interesse em brinquedos sexuais. Por isso, e também numa ode ao amor por nós próprios, deixamos como sugestão o Satisfyer Endless Love, que pode ser usado a solo ou com um parceiro.

Tem mais de 14 aplicações diferentes graças aos três motores que são poderosos o suficiente para fazer atingir o clímax. Os motores são controláveis separadamente e podem também ser combinados entre si, permitindo 100 combinações possíveis de vibração. Disponível em três cores, tem um PVP de 59,95€.

Satisfyer Endless Love e Soraya Wave da Lelo. créditos: Divulgação

Outra sugestão é da Lelo. O Soraya Wave é um dos dispositivos mais vendidos da marca. Este vibrador rabbit estimula o clitóris enquanto toca facilmente o ponto G, sendo uma espécie de dois em um. A tecnologia WaveMotio move-se como se fosse um dedo, promovendo uma sensação de extremo bem-estar sexual. Também disponível em três cores, o PVP é 259€.