Enquanto reforça o seu compromisso com a sustentabilidade, a KASA apresenta duas novas coleções outono-inverno, lança o primeiro jarro de filtrar àgua 100% desenhado e produzido em Portugal e altera por completo a forma como vende a roupa de cama. Tudo isto enquanto reforça novidades em todas as categorias e a produção nacional.

A democratização no acesso ao design e às novas tendências, o reforço da produção nacional - com mais de 75% dos produtos portugueses -, a funcionalidade e a facilidade de escolha dos produtos são os principais valores da marca de artigos de Casa e Decoração do Continente – KASA - que acaba de lançar as coleções ‘Botanic’ e ‘Rustic Stripes’ para a nova estação.

‘BOTANIC’ é uma coleção natura e vintage chique, onde predominam os tons torrados, castanhos, terracotas e detalhes dourados. Apresenta ilustrações que lembram as casas mais antigas, mas é uma coleção quente, acolhedora e sofisticada, que marca uma nova era na decoração do lar.

A coleção ‘RUSTIC STRIPES’ é inspirada na geometria, nas riscas e no xadrez. Traz simplicidade e conforto para as casas com linhas retas, padrões geométricos e cores sóbrias – do beringela ao cinza azulado.

A influenciadora Madalena Abecasis é a embaixadora destas novas coleções e mostra as suas peças preferidas no catálogo outono-inverno.

Primeiro jarro de filtrar àgua 100% desenhado e produzido em Portugal

Para facilitar a vida às famílias e poupar o ambiente, a KASA apresenta o primeiro Jarro de filtragem de água de desenho e produção 100% nacional. Numa parceria com a Universidade do Porto (engenharia e belas artes) e produtores nacionais, o jarro foi desenvolvido para ser mais rápido e eficaz a purificar e a melhorar o sabor da água não engarrafada.

O novo jarro Aqualeve KASA é estável e fácil de servir (pela nova base, bico, mas também pelo ângulo cruzado da frente) e pode ser manuseado, facilmente, pelas mãos dos mais novos ou dos mais séniores.

O leitor de troca de filtro é simples, com leitura numérica e em braille, cabe em todas as portas de frigorífico e vai à máquina de lavar. No seu fim de vida, o jarro é, todo ele, reciclável.

Movimento de transformação sustentável

Em 2021, 90% das embalagens dos produtos KASA são já recicláveis e, à semelhança de todos os produtos vendidos no Continente, têm incorporado a iconografia da reciclagem, para facilitar a divisão dos materiais.

Este movimento de transformação sustentável é transversal a todas as categorias de KASA onde os têxteis de quarto são um dos exemplos a destacar. Na roupa de cama, o plástico das embalagens de lençóis foi removido, permitindo reduzir mais 11 toneladas de plástico/ano neste segmento de produtos. Nas embalagens onde o plástico foi mantido, foi substituído o PVP por PP, um tipo de plástico que pode ser reciclado e reutilizado.

Adicional a este movimento e mudança pelo ambiente, foi repensada a forma de, em loja, ajudar o cliente a comprar têxteis para a cama que já tem. A embalagem tem informação sobre as caraterísticas e a função de cada item por tamanho e por cores.

O novo catálogo revela ainda a aposta da KASA na oferta de mobiliário com diferentes opções para espaços de trabalho em casa, mobiliário de interior e exterior e os clássicos favoritos dos clientes como as cadeiras com design e preços baixos.

O catálogo outono-inverno tem ainda uma versão digital aumentada com páginas e conteúdos audiovisuais adicionais à versão impressa disponível em kasa.continente.pt.

E para quem gosta de escolher os produtos na loja, os quiosques digitais “Mais Continente” permitem encomendar e pagar em loja, sendo os itens posteriormente entregues em casa do cliente.

Estes quiosques estão presentes em todas as lojas Continente hiper e em vários Continentes Modelo e Bom dia.