Há mais um motivo para visitar o CoimbraShopping: conhecer a história do Carnaval de Veneza, através de surpreendentes máscaras artesanais. A exposição, que tem assinatura do artista local Joel Fagundo, está disponível nos Pisos 0 e 1, até ao dia 6 de março.

Os visitantes do CoimbraShopping vão ter a oportunidade de conhecer as máscaras venezianas criadas pelo artista, que é pioneiro desta arte em Portugal e um dos membros do restrito grupo mundial de mestres artesãos a dominar completamente a técnica.

A coleção patente no Centro representa nove anos de trabalho de Joel Fagundo, que se apaixonou por estas peças numa viagem a Veneza.

Criadas através da técnica da “cartapesta” (várias camadas de papel reciclado), estas máscaras são simultaneamente objetos decorativos e adereços para bailes com uma vasta história, que pode agora ser conhecida no CoimbraShopping.

A exposição “Máscaras do Carnaval de Veneza” está enquadrada na iniciativa “Cultura no Centro”, o projeto da Sonae Sierra que tem como propósito apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural, através da realização de várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pelo grupo, de forma a tornar a cultura acessível a todos.