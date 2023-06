O sol espreita e os dias longos convidam a sair de casa para vivermos o melhor desta época. A agenda “Praça ComVida” apresenta-se com uma programação destinada a diversos públicos e assente em cinco eixos: da gastronomia às provas, do cinema às conversas e música.

Neste verão, não vão faltar oportunidades para desfrutar de momentos gastronómicos, com chefs e bartenders a confecionar iguarias com os melhores produtos nacionais, provas vínicas com especialistas, noites de cinema ao ar livre com menu temático, concertos, DJ Sessions, workshops sobre nutrição e receitas para o verão e até festas de sing-a-long.

Um mês de junho recheado

A agenda do “Praça ComVida” é diferente todas as semanas e varia todos os meses. Para já, para o mês de junho, estão confirmadas quatro sessões de cinema ao ar livre com a Black Cat Cinema, a começar sempre às 19h30, nos dias 14 (Into The Wild ), 19 (The Rocky Horror Picture Show), 21 (Drive) e 28 (filme a definir). Entre as 19h30 e as 23h30, há um menu para o jantar e as típicas Pipocas para acompanhar a sessão. O bar da Praça também estará em pleno funcionamento. Para assistir às sessões é necessário compra de bilhete no site da Black Cat Cinema (11,25€ mais taxas).

Em junho estão previstos três concertos e uma DJ Session, a começar no dia 16, entre as 17h30 e as 20h30, com a banda de tributo ao festival Super Bock, Super Rock. No alinhamento das atuações desta “Tarde SBSR” consta o repertório de artistas que fizeram êxito no festival. No sábado 17, a animação fica a cargo do DJ Luedke com uma sessão que começa a partir das 18h e se prolonga até às 21h. As quintas-feiras seguintes, entre as 19h e as 20h, são também animadas por concertos. No dia 21 pelo Trío Cubalibre, composto por Victor Zamora, José Debray e Osvaldo Pegudo, interpreta algumas das canções mais emblemáticas do repertório tradicional cubano, e no dia 29 é a vez do acordeonista João Frade.

Há ainda quatro showcases de produtos no fim de semana de 17 e 24. Durante os dias 17 e 18, a Praça recebe o produtor Acushla para uma apresentação de azeites biológicos de Trás-os-Montes, a Flores Daqui com uma exposição de flores artesanais e a Tetribérica para uma mostra de roupa sustentável. Já nos dias 24 e 25, a Praça dá voz aos produtores Terrius e Peda Áurea para uma apresentação de cogumelos desidratados, farinhas, chutneys, frutas e legumes.

Conte ainda com três workshops sobre nutrição e duas talks sobre economia circular e flores. No fim de semana de 17 e 18 a talk “O que é a economia circular?” é da responsabilidade de Clara Castro (Acushla/Tetribérica) e a talk “Quinta floral” será feita por Guillaume Baschet-Sueur (Flores Daqui). O workshop “Nutrição Integrativa - Saladas e molhos de verão” é da autoria da coach Andreia Caetano. Já no fim de semana de 24, o workshop “Comida de Verão: receitas para as férias em família” fica a cargo de Carolina Almeida, autora do livro “Comida de Bebé: receitas para crianças que os pais vão querer comer”. Há ainda espaço para a talk “O que é uma alimentação saudável?” onde participam os produtores Rita Beltrão, Terrius e José Paulo Rosado, Pedra Áurea e Carolina Almeida da Comida de Bebé. Os workshops carecem de inscrição prévia. Para mais informações consulte o Instagram da Praça.