Desde maio que a Junta de Freguesia tem vindo a desafiar todos os artistas residentes no Areeiro a contactarem a autarquia para darem a conhecer a atividade artística que desenvolvem e, dessa forma, serem integrados nas duas medidas desenvolvidas para apoiar as Artes na freguesia e ampliar a exposição dos seus trabalhos: a Casa da Cultura do Areeiro e a loja Pop-Up para artistas.

A Casa da Cultura do Areeiro serve como uma “galeria de Arte online”, onde os artistas locais podem expor os seus trabalhos, desenvolvidos nas mais variadas formas de expressão artística, como a Pintura, a Sonoplastia, a Filmagem, a Dança, a Música, o Artesanato, entre outras.

A par da Casa da Cultura, a Junta de Freguesia instalou uma loja Pop-Up na Praça de Londres, junto à Igreja Paroquial de São João de Deus. Este quiosque pode ser requisitado gratuitamente por todos os artistas e artesãos que queiram expor e vender o produto da sua arte ao público.

Podem requisitar este equipamento por períodos de uma a duas semanas, através do endereço gav@jf-areeiro.pt.

Casa da Cultura do Areeiro - Loja Pop-Up créditos: Casa da Cultura do Areeiro

A Casa da Cultura do Areeiro continua e vai continuar a crescer, pelo que os interessados em fazer parte desta comunidade artística do Areeiro deverão contactar a Junta de Freguesia através do mesmo contacto de e-mail, indicando o nome, contactos e atividade artística que desenvolvem.

Reconhecendo a falta de espaços físicos existentes no Areeiro para a exposição artística, a Junta de Freguesia recorreu ao mundo digital e ao espaço público para aproximar os artistas da população.