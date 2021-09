Além da extensa gama de produtos com selo próprio Casa Alegre, e de algumas coleções de marcas consagradas como a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro, a loja online também disponibiliza a mais diversificada oferta de produtores portugueses, com garantia de genuinidade, rigor e respeito pelo meio-ambiente.

A Casa Alegre foi idealizada para quem procura “o Sul da Vida”: um estilo descontraído e banhado pelo sol, mas prático e cheio de energia, para quem saboreia cada momento e se deixa inspirar pelo mundo, revendo-se nos valores da sustentabilidade e do apoio à produção local, escolhendo marcas exclusivamente portuguesas com boas práticas ambientais e sociais.

A loja online Casa Alegre, objeto de uma curadoria alinhada com o espírito “o Sul da Vida”, apresenta produtos e soluções nos segmentos mesa & cozinha, casa, moda & bem-estar, arte, produtos gourmet e alojamento. Para viver no campo, na praia ou no centro encantador das nossas cidades.

Casa Alegre

Na Casa Alegre, além dos produtos, partilha-se também a criatividade nacional espelhada no design, na descoberta de uma seleção rigorosa de produtos gourmet (vinhos, queijos, azeites e compotas) e numa criteriosa escolha de alojamentos, onde se poderá vivenciar o lifestyle do sul da Europa, a mesa e tudo que anda à sua volta, a gastronomia e os vinhos, o contacto com a natureza, o sol, o céu e o mar.

Para além desta oferta selecionada é disponibilizada uma área dedicada à arte, onde mais de vinte artistas jovens e em ascensão poderão vender os seus produtos. Na Casa Alegre, poderá, ainda, encontrar pranchas de surf, skates em madeira, bicicletas normais e elétricas, e outros produtos que se identifiquem com o espírito “o Sul da Vida”.

A Casa Alegre é uma loja online que demonstra a força das parcerias nacionais, contando com mais de cinquenta parceiros de destaque, incluindo a Adico, Antarte, Belo Inox, BoaSafra, Boca do Lobo, Bovi, Burel, DeligtFull, Fabricaal, Futah, Icel, Lasa, Polen, Sanjo, Silampos, Topázio e Wewood, entre muitos outros que valerá a pena descobrir.

Casa Alegre

A Casa Alegre é uma loja aberta para os países da União Europeia. Inicia a sua atividade em Portugal e de seguida abrirá para o resto do continente europeu, incluindo o Reino Unido e a Suíça.

Uma das muitas vantagens da Casa Alegre, enquanto plataforma online, é estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em www.casaalegre.com .