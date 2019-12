La Fura dels Baus, o coletivo fundado em Moià, nos arredores de Barcelona, em Espanha, há 40 anos, em 1979, regressa a Portugal com "Carmina Burana", um clássico do compositor alemão Carl Orff. Hoje e amanhã no Campo Pequeno, em Lisboa, e, no sábado, dia 28, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o grupo sobe ao palco com uma extravagante produção que une a força da música do autor germânico ao universo extravagante dos La Fura dels Baus.

Para o catalão Carlus Padrissa, membro fundador e diretor da companhia, "Carmina Burana", uma cantata composta em 1935 e 1936, "é provavelmente a mais importante obra musical do século XX". "São poemas que louvam a vida, enaltecem os prazeres carnais e o gozo da natureza humana, ao mesmo tempo que criticam e satirizam os costumes sociais e morais da época", refere o artista. "Os La Fura dels Baus criaram um espetáculo com fortes quadros cénicos, capazes de transmitir toda a emoção poética dos textos que, apesar de terem mais de 800 anos, falam de desejo e nos remetem à essência da espécie humana", refere ainda o cofundador do coletivo artístico espanhol.

A Lisbon Film Orchestra, a orquestra portuguesa dirigida pelo maestro Nuno de Sá, junta-se aos La Fura dels Baus nas apresentações nacionais de "Carmina Burana". O espetáculo, arrebatador, "traz-nos cantores pendurados em gruas, submergidos em vinho e água, rodeados por fogo, vindimas ao vivo, quedas de água, efeitos especiais, projeções vídeo e fragrâncias florais que transportam o público para um mundo de sensações vitais", promete o grupo.

Hoje, a atuação inicia-se às 21h30. Amanhã, há sessões às 17h00 e às 21h30. No dia 28, no Porto, o espetáculo, para maiores de 16 anos, também tem duas apresentações, às 17h00 e às 21h30. O preço dos bilhetes oscila entre os 17,50 € e os 70 € em Lisboa e os 25 € e os 70 € no Porto. Há 25 anos, em 1994, os La Fura dels Baus elegeram a capital portuguesa para estrear "MTM". A primeira representação teve lugar no Armazém 22, uma antiga sala de espetaculos.