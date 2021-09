O Designer Outlet Algarve recebe até ao final do mês de outubro uma exposição da artista algarvia Teresa Paulino. Ao todo são nove esculturas, algumas de grandes dimensões, que podem ser vistas gratuitamente pelos visitantes do espaço.

Teresa Paulino é uma artista algarvia que, entre outros, tem uma escultura junto ao aeroporto de Faro. Para esta exposição, a artista aproveitou as características do Designer Outlet Algarve, convidando a um circuito pelo interior e exterior do espaço, que vai revelando as nove peças que escolheu para esta mostra.

Nesta exposição em nome próprio da artista, os visitantes poderão encontrar “Mulher Coragem 2”, trabalhada em fibra de vidro e metal pintado à mão; o “Busto da República” com fibra de vidro, resina, gesso e tecidos e “Latinha de Sardinhas” uma criação com pedra e fibra de vidro pintada à mão.

Esculturas Teresa Paulino no Designer Outlet Algarve

Entre as restantes peças patentes, destaque para algumas emblemáticas, carregadas de simbolismo, como a “Guitarra de Amália”, trabalhada com fibras de vidro e pintada a mão e “A Guitarra Carlos Paredes”, outra das criações em de fibras de vidro e tecidos com resina.

A exposição está patente no Designer Outlet Algarve até dia 31 de outubro, entre as 10h00 e as 23h00, o horário de funcionamento do espaço.