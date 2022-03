Com forte inspiração nas tradições da Índia, o Bollywood Holi está de regresso a Lisboa no dia 20 de março para celebrar a chegada da primavera num verdadeiro festival de cores, música e sabores, onde a regra é apenas uma e muito simples: chegar com roupa branca e sair como um arco-íris.

Contando já com seis edições realizadas no Mercado de Fusão no Martim Moniz, desta vez o Bollywood Holi vai levar a cor e animação ao espaço exterior do Templo Radha Krishna da Comunidade Hindu de Portugal, em Lisboa.

Assim, iniciando o festival com uma aula de Yoga com Isa Guitana, entre as 10h00 às 11h30, segue-se a entoação de Mantras acompanhada por Cuca Roseta e Rumar na Sítar às 12h00.

Convidando também a desfrutar dos sabores característicos da Índia e a conhecer os seus costumes e tradições existirão danças com bailarinas trajadas a rigor e um mercado com comidas e artesanato.

Por fim, o Holi chega com o ritmo do DJ Yash às 15h00 e será neste momento que se poderá assistir a uma verdadeira explosão de cores. As tintas utilizadas são produzidas a partir de ingredientes naturais, não tóxicos, solúveis em água e biodegradáveis.

Para todos os amantes de yoga, que queiram participar na aula, o valor dos bilhetes é 10,70€, já para quem pretenda ingressar no evento apenas a partir das 11h30 será 5,35€ e estão disponíveis na See Tickets.

Com a aquisição do bilhete é oferecido um pacote de tinta à entrada do recinto e estarão disponíveis bolsas de tinta para comprar durante o espetáculo.