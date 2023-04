Quando o tema é a decoração de mesas para as épocas festivas, as flores assumem, invariavelmente, o papel de protagonista. Com a Páscoa a tocar à porta, surgem várias dúvidas: Como preparar um centro de mesa deslumbrante? Quais as flores mais típicas do período pascal? Qual a técnica perfeita para as conjugar? A Bloom – Flores e Eventos criou um serviço que vai tranquilizar estas inquietações.

"Noto que as pessoas continuam a privilegiar a tradição de reunir a família à mesa, mas há cada vez menos tempo para preparar tudo. A nossa equipa, com toda a experiência que traz da organização de eventos, prepara não apenas a mesa e o espaço central da celebração, como outros detalhes que criam o ambiente festivo, deixando que as pessoas se concentrem no mais importante: nos momentos de partilha à mesa", refere a fundadora Margarida Botelho Rodrigues.

Seja por telefone, através do site, ou das redes sociais da marca, é possível solicitar este serviço com um membro da equipa do atelier, que deixará agendada uma primeira visita ao espaço, momento no qual será feito um levantamento dos seus gostos e preferências, para que depois fique apenas encarregue de usufruir.

No caso dos arranjos florais - cuja seleção pode ser feita presencialmente ou online - o espaço disponibiliza um serviço de entregas personalizadas, em mãos, num raio de 2 km a partir de qualquer uma das suas lojas do Porto e de Braga. No caso de moradas mais distantes, como Grande Porto, Braga, Guimarães e Lisboa, o envio é feito por estafeta, exceto flores frescas.

Em encomendas superiores a 50 euros, os portes são grátis, sendo que, para a capital, todas as entregas têm um custo mínimo de 10 euros.