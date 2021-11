Os centros MAR Shopping Matosinhos e MAR Shopping Algarve lançam no final deste mês a segunda edição de uma campanha global com o objetivo de potenciar um consumo mais consciente e responsável durante o período da Black Friday, que este ano se assinala a 26 de novembro.

“Love Your Stuff For Longer” [Desfrute das suas coisas por mais tempo] é o mote da iniciativa que promove um estilo de vida mais sustentável e que será assinalado com diversas ações nos centros comerciais da Ingka Centres na Europa e na Rússia.

Em Portugal, a campanha desenvolve-se entre 21 de novembro e 5 de dezembro, e, entre outras iniciativas, contempla um mercado de compra de roupa, calçado e acessórios em segunda mão com peças dos closets de influencers no MAR Shopping Matosinhos.

Se sonha com um closet digno de uma instagramer, esta é a sua oportunidade de adquirir algumas peças com que algumas das mais conhecidas enchem de glamour as redes sociais. Além de conquistar novas aquisições para o seu guarda-roupa a um preço mais acessível, estará a contribuir para a sua reutilização em vez de comprar novo.

Ana Gonçalves, advogada, blogger de moda e mãe (27,3 k seguidores a 9 de novembro); Bárbara Marques, a blogger que inspira as suas seguidoras sem filtros (65,1 k seguidores); Carol Curry, cantora, modelo, empreendedora e mãe (124 k seguidores); Pipa Tavares, modelo e a cara de várias marcas portuguesas, destacando-se o seu estilo mais clássico (40,4 k seguidores); Marta Flores, maquilhadora profissional, apresentadora de TV e fã de moda (66,8 k seguidores), e Sara Rodrigues, modelo de várias campanhas nacionais (68 k seguidores) são as influencers que participarão neste mercado, que se realizará no dia 21 de novembro, no Varandim do MAR Shopping Matosinhos, junto à loja IKEA.

Recuperar e reutilizar acessórios de decoração pode também ser a solução ideal para dar um novo brilho à casa sem gastar muito. A pensar nisso, o MAR Shopping e a loja IKEA de Matosinhos juntaram-se para partilhar com os seguidores do centro comercial nas redes sociais (Facebook e Instagram) dois repair cafés, da autoria de Ana Morais, fundadora da Casulo Interiors, com dicas simples sobre como utilizar corda em vasos da marca sueca de mobiliário na decoração e como personalizar molduras com tecidos. Os vídeos ficarão acessíveis no período da campanha.

MAR Shopping Algarve créditos: Ingka Centres

O centro comercial de Matosinhos organizará ainda uma recolha de brinquedos no Atrium, que doará a instituições de apoio a crianças da comunidade, selecionadas pelo Banco de Bens Doados, da ENTRAJUDA, cujos objetivos se alinham com os desta campanha. Mesmo a tempo do Natal, o objetivo é levar mais alegria e a magia da época aos meninos que mais necessitam.

Pop-up Solidária no Algarve

No MAR Shopping Algarve, irá funcionar entre 21 de novembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022 uma Pop-Up Solidária, que arrancando a tempo da Black Friday prolonga-se até aos Reis. Numa loja pop-up, os visitantes do centro comercial poderão doar roupa, calçado e acessórios em bom estado que, depois de triados e separados por géneros e faixas etárias, serão doados a instituições da região.

No dia 27 de novembro, as instagramers Cláudia Anica, style coach premium e de moda consciente (4,8 k seguidores a 9 de novembro); Joana Jesus, influencer na área da poupança criativa e economia circular (11,2 k seguidores); e Marta Chan, que escreve sobre o combate ao desperdício e circularidade (8,5 k seguidores), realizarão no espaço junto à Padaria do Bairro (piso 0) um mercado de trocas de roupa, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de dar uma segunda vida às peças que já não utilizamos.

Em ambos os centros comerciais, várias lojas já aderiram à campanha. Durante o período desta, terão assinalados produtos que, por terem um ciclo de vida mais longo, consumirem menos energia, terem sido produzidos mediante métodos sustentáveis ou com matérias-primas recicladas, entre outros aspetos, constituem escolhas de consumo inteligentes, quer para a carteira, quer para o Planeta.