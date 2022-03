Depois da lotação do espetáculo esgotar em menos de 1 hora, "podem sossegar porque Clarinete não vos deixa na mão". Para todos poderem assistir ao baby shower e ajudar o Banco do Bebé, uma IPSS que dá apoio a bebés de mais de 200 famílias carenciadas, são agora colocados à venda bilhetes-donativo e o espetáculo será transmitido no dia, em direto, através do Instagram e Youtube.

"E uma vez que todos os envolvidos - convidados, equipa técnica, patrocinadores, etc. - estão a doar o seu trabalho também, a única coisa que vos peço em troca até lá é que contribuam a partir de hoje comprando um ou mais bilhetes-donativo, de acordo com aquilo que puderem e quiserem dar. Relembro que esta soma irá inteirinha para o Banco do Bebé, uma IPSS maravilhosa que sobrevive sem qualquer apoio do Estado a dar apoio a bebés de mais de 200 famílias carenciadas, desde o seu nascimento até aos 6 anos de idade. Gostava muito de rebentar com a escala de donativos e, com a vossa ajuda, domingo dia 3 cá estaremos a transmitir online, do Tivoli para o mundo! Catano que fico com contrações", confessa e apela Mariana Cabral.

"BUMBS SHOWER"

Não há pessoa no mundo que abomine mais o conceito de Baby Shower e respetivos balões “It’s a Girl!”, cupcakes floridos, babygrows com golas à Luís de Camões e presentes de puericultura de complexidade inenarrável. Mas Bumbs está a pouco e pouco a perceber que, lamentavelmente, isto de o mundo girar não é sobre ela - mas sim sobre a geração de mudança que aí vem, onde se incluirá a sua filha (se não virar stripper ou, pior, tik toker).

E, uma vez que o mundo está de pernas para o ar, achou que este pretexto era tão bom como qualquer outro para juntar a generosidade de estranhos, amigos e celebridades de significância mais ou menos razoável para ajudar quem tem problemas bem maiores do que mamilos gretados.

Assim, todas as receitas da bilheteira revertem a favor do Banco do Bebé - Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, que apoia mais de 200 famílias por ano em todas as frentes.

