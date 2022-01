Novo ano requer novos recomeços. Por isso, a Quinta do Lago desafia-o a um início do ano mais saudável e ativo com a Semana do Fitness e Bem-Estar no The Campus, de 24 a 29 de janeiro, onde pode participar em várias aulas de fitness num formato muito especial.

As suas aulas favoritas irão tornar-se ainda mais animadas durante esta semana, desde Boxfit inspirado no Rocky Balboa até ao Pump Conditioning inspirado na Jane Fonda passando por listas de reprodução icónicas (como os anos 80), acredite que treinar nunca foi tão divertido.

The Campus créditos: Quinta do Lago

Com uma localização exclusiva na Quinta do Lago, as instalações do The Campus contam com campos de Ténis e Padel, centro de ciclismo, centro aquático, ginásio de alto rendimento, campo de futebol, aulas de fitness em grupo, centro de recuperação e bem-estar e muito mais.

Mais do que um centro multidesportivo, é um estilo de vida – descubra-o por si e faça parte desta semana incrível. Comece o ano em grande, a celebrar o legado de 50 anos da Quinta do Lago e a adotar um estilo de vida mais saudável.