Focada em ajudar a melhorar a vida em casa dos portugueses, a IKEA Portugal volta a apostar neste formato de “aulas” digitais que ajudam as pessoas a organizar, decorar ou arrumar diferentes divisões e espaços da casa com soluções acessíveis.

A relação das pessoas com a casa, de uma forma geral, mudou muito. Existe uma crescente valorização da casa, do conforto e da adaptação deste espaço para ser vivido ao máximo e da melhor forma possível.

De acordo com um estudo da IKEA, 60% das pessoas mudou a forma como organiza a sua casa para realizar todas as atividades que quiserem ou precisarem fazer em casa.

Do roupeiro à sala, passando pelo quarto das crianças ou pela sustentabilidade na cozinha, haverá inspiração para todas as áreas da casa.

Cada episódio do “Escola da Casa” foi construído com base em pesquisas e interesses de quem compra nas lojas da marca:

Episódio 1: Como montar um escritório em casa sem gastar muito;

Episódio 2: Como dormir melhor e descansar com o orçamento;

Episódio 3: Como organizar o roupeiro sem desarrumar as poupanças;

Episódio 4: Como mudar a sala para a estação sem pesar na carteira;

Episódio 5: Como transformar o quarto das crianças sem fazer crescer as despesas;

Episódio 6: Como ter uma casa smart com um orçamento inteligente;

Episódio 7: Como decorar com plantas sem usar as poupanças;

Episódio 8: Como arrumar tudo por muito pouco – KALLAX;

Episódio 9: Como decorar com arte dentro do orçamento;

Episódio 10: Como montar um quarto de gamer com pouco;

Episódio 11: Como criar um espaço para relaxar um pouco;

Episódio 12: Como cuidar da roupa sem gastar muito;

Episódio 13: Como ter uma cozinha sustentável por menos.