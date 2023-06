O Onyria Marinha Boutique Hotel, unidade de cinco estrelas situada no coração da Quinta da Marinha, em Cascais, propõe um pacote especial para celebrar os mais pequenos, no mês do Dia Mundial da Criança: o Onyria Kids está disponível todos os fins de semana de junho, com um programa completo para ser desfrutado em família.

Além de incluir alojamento com pequeno-almoço, este pacote inclui uma surpresa para os mais novos na chegada ao quarto, acesso gratuito à zona de playground, acesso ao Kids Club, que consiste numa sessão de meio-dia por criança mediante marcação prévia e acesso à piscina atlântica, mais ampla e familiar.

Os pais também beneficiam com este pacote. Na compra de uma massagem no SPA recebem uma hora de Kids Club, válida para uma criança.

O programa inclui ainda um menu diferente, especialmente pensado para este mês, que tem sugestões tanto para crianças como para adultos. Os preços são 20€ por criança e 30€ por adulto.

O hotel está enquadrado numa paisagem de pinheiros mansos e campo de golfe. Com 68 quartos deluxe, quatro suites e 12 villas, os quartos são amplos, da tipologia standard, com mais de 40 m2 às suites com mais de 60 m2 e as villas com mais de 100 m2.

Tem duas piscinas interiores e duas exteriores, duas delas localizadas no spa com mais 700 m2 que conta com salas de tratamentos além de banho escocês e turco. O hotel tem ainda ginásio, restaurantes e bares e um kids club para crianças dos três aos 12 anos, aberto o ano inteiro.

O pacote especial Onyria Kids está disponível durante o mês de junho desde 316€ por noite para dois adultos e duas crianças.

Informações e reservas: reservations@onyriaresorts.com ou 214 860 141.