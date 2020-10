Há vários anos que a atriz Joana Seixas fez da defesa do meio ambiente e de um estilo de vida mais natural, sustentável e saudável uma das suas missões, usando a sua visibilidade para a promover sempre que pode.

Madalena Brandão não lhe fica a trás. As duas amigas que, além da profissão, partilham um enorme fascínio pela Natureza e pelas causas a ela ligadas, uniram-se e criaram, em abril de 2019, o projeto “I met God, She’s Green” [traduzindo à letra, “Eu conheci Deus, Ela é Verde”], um espaço de partilha livre e reflexão, com o objetivo de contaminar o dia a dia dos seus seguidores e, assim, inspirar um equilíbrio para uma sustentabilidade consciente mesmo que imperfeita.

Cumprindo esta missão, as duas atrizes e influencers partilharão, no dia 10 de outubro, na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos algumas dicas do que fazer, comer, comprar, reaproveitar, reduzir, etc. para um estilo de vida mais equilibrado.

De referir que Joana Seixas, que se autointitula de “ambientalista imperfeita” apareceu pela última vez nos ecrãs de televisão com a vilã Lídia, em “Prisioneira” (TVI).

Já Madalena Brandão está no ar com a personagem Salomé, em “Amar demais”, a telenovela de horário nobre da TVI.