Após paragem de dois anos, Bossa Market regressa ao Estoril com energia redobrada

A programação do Palco Bossa já está fechada e o mesmo estará repleto de sonoridades brasileiras, das 11h00 às 00h00. Sylvinho Blau Blau será o cabeça de cartaz, que chega diretamente do Brasil para animar os serões de 4 e 5 de junho, com a Festa Ploc! O artista criou este conceito, extremamente conhecido no Brasil, onde toda a festa recria o Rock brasileiro da década de 80, desde o ambiente, à música e vestuário.

O samba também não será esquecido e as noites irão encerrar com música ao vivo e as sonoridades de percussão. Viva o Samba e Bué Tolo são as bandas que irão subir a palco nos dias 4 e 5, respetivamente, prometendo momentos únicos de dança e diversão, muito ao estilo carnavalesco.

Ainda para animar a tarde de domingo, será também apresentado o projeto Travessia, um conceito criativo de uma dupla feminina de artistas, Vânia Conde e Tais Reganelli, que cantam clássicos dos seus países de origem. Um projeto que tem suscitado muita curiosidade por ser uma mescla de estilos distintos, mas com uma alma comum, ligada através da cultura, história e da língua portuguesa. Fado vs Bossa é o que se espera desta atuação.

À margem da música a decorrer no palco principal, o evento será também marcado por diversas talks, momentos de partilha e ensinamentos proporcionados por caras conhecidas da sociedade atual. A 4 de junho, Roberta Medina irá falar sobre o regresso do maior festival de entretenimento do mundo, enquanto Thais Campos, criadora do projeto “Diário do Autor” convida Leonardo Vieira e Ricardo de Sá, para uma conversa descontraída sobre o mundo artístico. Além de estar presente nesta talk, o ator português aproveita também para apresentar a sua nova marca de roupa para homem – Thorpe – com um expositor no local que terá os calções de banho mais frescos.

No espaço talks haverá ainda tempo para abordar questões relacionadas com saúde e beleza, proporcionadas por Vitor Figueiredo e Renata Morais. Medicina estética facial avançada é o tema que será abordado pelos dois médicos especialistas no assunto, há mais de 15 anos.

Para encerrar as talks de dia 4, Miguel Júdice, fotógrafo, escritor e ávido viajante, irá analisar o mundo das artes em Portugal e no Brasil, juntamente com Roberta Ristow.

No dia 5, domingo, o destaque vai para a presença de Marta Leite Castro e Frederico Nunes, vereador da Câmara Municipal de Cascais, que irão abordar um dos tópicos mais relevantes atualmente: Empreendedorismo e Sustentabilidade. A Humanorama Talk, um conceito desenvolvido pelo Rock in Rio estará a cargo de Agatha Aréas, e irá também levar a debate temas urgentes da sociedade atual e futuro próximo.

Mas como a gastronomia é sempre um dos temas mais apelativos para as comunidades de língua portuguesa, o chef Vitor Sobral estará também presente para uma “Conversa com Sabor”, que irá aguçar o apetite de todos os presentes, numa conversa descontraída sobre as influências brasileiras no nosso país, do pequeno-almoço ao jantar.

Entre muitas iguarias para comer e beber, essencialmente brasileiras, está também confirmado o projeto gastronómico Ouriçaria Sabores do Mar, criado pelo gastrónomo Nuno Nobre, que estará no local com um corner dedicado à cozinha, com os ouriços mais frescos da Ericeira.

O Bossa Market nasceu da vontade de mostrar o melhor do Brasil para Portugal através da cultura e lifestyle, com o objetivo de promover e fortalecer laços entre os dois países. É um evento para todas as famílias, incluindo crianças, que no Espaço Kids também terão oportunidade de brincar e aprender, através das inúmeras atividades recreativas preparadas para elas. A Oficina de Skate é um exemplo único de criatividade e sustentabilidade que será possível encontrar nas duas tardes em que decorre o evento. Pôr o plástico a andar! é o mote deste projeto que pretende sensibilizar as crianças sobre o problema do descarte incorreto dos plásticos, oferecendo alternativas amigas do ambiente ao transformá-los em skates.

A entrada no Bossa Market tem um custo de 5 euros e as crianças até aos dez anos não pagam. O evento decorre nos dias 4 e 5 de junho das 11h00 às 00h00.