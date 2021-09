Antigos armazéns de vinho do Porto em Gaia acolhem agora novo hotel de cinco estrelas

Depois de uma intensiva obra de requalificação de antigos armazéns de vinho do Porto, na zona histórica de Vila Nova de Gaia, o Hotel Hilton Porto Gaia abriu as suas portas a 20 de setembro.

Este novo hotel de cinco estrelas mantém a traça exterior preservada, recordando os telhados das tradicionais caves de vinho do Porto, num trabalho desenvolvido pelo atelier de arquitetura ARQ 2525, liderado pelo arquiteto Miguel Miranda. Já no interior, à arquitetura alia-se a decoração da designer portuguesa Nini de Andrade Silva.

O Hilton Porto Gaia, com oito pisos, oferece 194 quartos e suites espaçosos e com luz natural, alguns dos quais com vista para o rio Douro e centro histórico do Porto. Já as tipologias superiores garantem acesso ao Executive Lounge, com sala privada para refeições e serviço permanente de café e snacks ligeiros.

Welness Center Nick Bayntun/Hotel Hilton Porto Gaia

Nas áreas sociais do hotel destaca-se o restaurante que conta a história da cidade e das suas gentes. A cozinha, aberta para a sala de jantar, é liderada pelo jovem chefe Hugo Portela.

O bar contíguo ao restaurante, funciona durante todo o dia, tendo um menu especial de snacks ligeiros e cocktails de assinatura e o bar panorâmico, localizado no Piso 3, disponibiliza, em exclusivo, o tradicional chá das cinco e uma seleção premium de vinhos, espumantes e champanhe.

Nick Bayntun/Hotel Hilton Porto Gaia

Um dos segredos mais bem guardados do Hilton Porto Gaia é o welness center, um espaço de saúde e bem-estar, com um total de 1100 m2. Em destaque está a luxuosa piscina interior aquecida, caracterizada pelos tons grená, um espelho de água e uma área de descanso e relaxamento. Espaço ainda para um fitness center, com ginásio totalmente equipado e aberto ao público em geral, e um estúdio de ioga, pilates e pilates clínico.

Hilton Porto Gaia Rua Serpa Pinto, nº 124, Vila Nova de Gaia. Contactos: tel. 222 449 200

O Hilton Porto Gaia conta com salas de eventos e reuniões. Cada espaço tem uma dinâmica própria e pode ser adaptado a eventos corporativos e sociais.