Aos poucos, instala-se no calendário, nos céus e na nossa disposição aquela que é a estação do ano de todos os recomeços. Eis-nos chegados à primavera, momento de dias luminosos, temperaturas amenas, um convite à renovação e à alegria de viver. Com este renascer, desperta a vontade de abrir as janelas das nossas casas, permitir-lhes a entrada das brisas serenas e de redescobrir uma outra forma de viver o lar.

Que melhor caminho para reinventarmos os espaços da nossa casa do que aquele que nos é oferecido por novas peças de mobiliário? Com estas, renovamos a alma de cada divisão. No fundo, em consonância com aquele sopro de alegria que dias mais longos e soalheiros nos trazem.

Porquê Antarte? Filosofia

Produz mobiliário cujo design define a alma e a funcionalidade dos espaços em que se insere, recorrendo a matérias-primas cada vez mais sustentáveis. Visão

Para um planeta em que a criatividade da marca e o design Made in Portugal tragam uma alma intemporal aos espaços e que daí decorra capacidade de gerar proveitos que também revertam para ações de responsabilidade social e ambiental. Missão Projeta e fabrica produtos que valorizam espaços em termos estéticos e funcionais, com orgulho no fabrico Made in Portugal, de criações de mobiliário de design elegante e intemporal.

Neste contexto de renovação é bom sabermos que contamos com uma marca que nos traz o melhor de dois mundos: móveis de design intemporal, as últimas tendências em mobiliário e decoração e, também, oportunidades irresistíveis no que respeita a campanhas.

Como forma de receber a estação mais colorida do ano, a Antarte lançou uma campanha de 10% + 23% de desconto em móveis de todas coleções. Ou seja, com a campanha “Primavera sem IVA”, ao desconto de 10% acresce a oferta do valor equivalente ao IVA. E, com esta campanha, um afastar das desculpas para não fazermos da nossa casa um canto de bem-estar aberto à natureza.

Para que a reinvenção dos nossos espaços domésticos se faça com o apoio e o conhecimento de uma marca portuguesa nascida em 1998, eis que aqui encontramos dicas para (re)imaginar o conforto e a singularidade das nossas casas.

A sala de estar merece sofás excecionais

Um sofá excecional oferece-nos momentos também eles extraordinários, mesmo quando a atividade é tão simples quanto desfrutar de conteúdos de TV, encontrarmos aconchego na história que nos oferece um bom livro ou convivermos com família e amigos. Um mundo de descobertas como aqui lhe propomos:

Um sofá chaise longue é perfeito para relaxar e pode ser complementado com alguns puffs, elementos que conferem um toque informal e adaptabilidade dos espaços.

sofá 3 lugares Sofá Barcelona de três lugares estofado a tecido toffee, pés metálicos lacados a negro. Antarte

Para definir a área de estar da casa, há que considerar adicionar um sofá de três lugares ou um sofá de dois lugares, dependendo do espaço disponível. Outra peça imprescindível para que a palavra de ordem seja “conforto” em momentos de pausa, é uma poltrona.

Sofá de 2 lugares Sofá Madrid de dois lugares estofado a tecido toffee. Antarte

Já o cadeirão de sala ou a poltrona arriscam-se a ser aquela peça que podem vir a tornar-se o nosso lugar favorito.

poltrona Poltrona Paris giratória, estofada a tecido aveludado cinzento, base metálica. Antarte

DICA: Na Antarte encontramos uma ampla variedade de tecidos para personalizar os sofás com texturas e tonalidades ao estilo com que sempre sonhámos. A escolha de tons suaves confere um efeito calmante às salas.

Um quarto onde apetece repousar

Dias serenos e com bem-estar começam numa boa noite de sono. Esta, pede-nos um colchão confortável e ergonómico, mas não só. A cama é a peça central da decoração do quarto. As tonalidades e os materiais desta peça de mobiliário têm um papel determinante para criar uma atmosfera relaxante.

Uma cabeceira de cama estofada transmite aconchego acrescido. Camas de casal e mesas de cabeceira e cómodas com silhuetas suaves afetam positivamente a forma como vamos relaxando no quarto.

Cama de casal Cama de casal Cannes com cabeceira e base suspensa. Antarte

DICA: Como forma de otimizarmos o espaço disponível, há que ponderar a adição de uma banqueta com estilo contemporâneo. Economizar espaço é importante. A Antarte dispõe de camas com soluções para guardar roupas ou outros objetos.

Sala de jantar: espaço para criar memórias

As cores e formas que nos envolvem influenciam a nossa disposição e têm a capacidade de ampliar sensações de bem-estar. A sala de jantar é, por excelência, o espaço dos grandes convívios, aqueles que perpetuam memórias e que reforçam os laços familiares e de amizade. Peça fulcral neste contexto, a mesa de jantar define a configuração deste ambiente.

Ao investirmos numa mesa de jantar extensível ficamos com a versatilidade de podermos receber mais convidados em ocasiões especiais.

Mesa de jantar extensível Mesa de jantar extensível Londres com tampo e pés lavados a pérola. Antarte

Por sua vez, uma mesa de jantar redonda facilita a comunicação entre os convidados.

mesa de jantar redonda Mesa de jantar redonda Nice, com tampo inferior em carvalho natural, tampo superior giratório lacado a pérola com vidro e pés lacados a pérola. Antarte

Na Antarte encontramos cadeiras para sala de jantar com e sem apoio de braços, assim como aparadores de sala, vitrines ou louceiros com linhas suaves e tons calmantes para criar uma atmosfera que convida a ficar.

Sala de estar que é um luxo de aconchego

De que forma podemos definir o luxo? Uma que ilustra este conceito é podermos dizer que criámos a sala de estar de onde não apetece sair. Uma renovação completa deste espaço é essencial com a chegada de uma estação plena de luz e boas sensações. Um móvel de tv com espaço para colocar televisores de grande formato, é essencial. Para colocar objetos decorativos ou livros, a Antarte tem propostas de estantes ou prateleiras para parede com amplo espaço para arrumação e de estilos que vão do minimalista ao contemporâneo.

móvel de tv Móvel TV Cannes com duas portas e duas gavetas com frisos em nogueira, estrutura em pérola e pés metálicos lacados a dourado com niveladores. Antarte

Para complementar a sala de estar, há que escolher mesas de centro e mesas de apoio com silhuetas suaves. E para conferir a este espaço um toque extra de design, há que considerar a colocação de um ou mais biombos, também eles definidores de diferentes ambientes.

Todas as coleções de mobiliário e decoração da marca, estão disponíveis na rede de lojas Antarte. Ali, contamos com o aconselhamento de designers de interiores que criam projetos de decoração 3D gratuitos.