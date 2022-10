De todos os espaços que estruturam o nosso quotidiano, um chama a si aquilo que definimos como aconchego, segurança, bem-estar; aquele que define a nossa personalidade e aproxima as relações pessoais. No íntimo da nossa casa vivemos os momentos mais especiais, abraçamos os que nos são mais próximos, festejamos, confidenciamos no dia a dia. Após anos condicionados por restrições a encontros e reencontros, eis que é chegado o momento de celebrar a reunião. Para mais quando se faz numa das épocas com mais magia do ano, o Natal e tudo o que este simboliza.

Celebrar também significa renovar votos de família e de amizade. Por que não, fazê-lo num ambiente doméstico também ele renovado? Natal carrega em si a esperança de nascimento. Como forma de antecipar, com novo fôlego, a noite de todos os reencontros, a Antarte, marca portuguesa criada em 2000, propõe-nos a campanha “Magic Days Antarte”, a oportunidade de vivermos um Natal de 2022 com um novo decor, mais conforto e elegância.

Sofá com chaise longue Veneza, Móvel TV e mesa de centro Cannes. créditos: Antarte

Na prática, um caminho para repensarmos o espaço mais nobre quando nos referimos à noite da Consoada, com a oportunidade de fazê-lo a preços especiais. Passemos a explicar: a campanha com assinatura Antarte, disponível até ao fim de novembro, oferece-nos um desconto de 20%, mais a oferta do valor do IVA (o que se traduz num desconto de 20% mais 23%) em mobiliário de salas de jantar, em todas as coleções da marca.

Onde encontramos as lojas Antarte? Alfragide (flagship store), Lisboa - Santos, Lisboa - Parque das Nações, Sintra, Seixal, Leça da Palmeira, Feng Shui Concept (Leça da Palmeira), Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra, Feira e Vilamoura. Visite o instagram da marca aqui.

Uma promoção que nos abre a porta a surpreender a família e amigos num ambiente renovado, alinhado com as últimas tendências em home decor. Uma renovação que também é uma proposta de viagem e de personalização. De viagem, porque as coleções Antarte trazem referência a nomes de cidades que são sinónimo de lifestyle – Paris, Oslo, Barcelona, Porto. De personalização, porque a marca oferece inúmeras possibilidades de encontrarmos as madeiras, os tecidos ou as tonalidades que vão ao encontro das nossas afeições. Isto, com o aconselhamento da equipa de atendimento das lojas. Em suma, aquilo que a Antarte afirma como “Design for life”.

Saiba qual o mobiliário que mais se adequa ao seu perfil

Para que possamos planear a nossa visita a uma das 14 lojas da marca, onde encontramos o mobiliário que se ajusta ao nosso estilo de vida, eis que deixamos algumas sugestões, todas elas desenvolvidas pelo Antarte Design Center, o novo centro de design da marca.

Quem vê o conforto da noite de Consoada numa sala de jantar de estilo contemporâneo, a mesa de refeição e cadeiras Cannes serão uma boa opção, de linhas belas, disponíveis em materiais nobres como o carvalho natural, palissandro de alto brilho ou nogueira ou ainda com tampo em vidro. Uma mesa que se acomoda a famílias numerosas. A versão extensível abarca até 2,5 metros de comprimento.

Mesa de jantar, cadeiras, garrafeira e louceiro Cannes. Antarte

Já quem pretende design com linhas minimalistas, depuradas, com clara inspiração nórdica, apaixonar-se-á pela mesa de jantar Oslo e cadeiras Oslo, tributos ao conceito de elegância contemporânea discreta.

Para quem prefere mesas de tampo redondo, a Antarte propõe um ícone de design glamoroso: a mesa de jantar extensível Nice. Disponível com tampo de diâmetro até 1,5 metros, é proposta em carvalho natural, palissandro de alto brilho, ou nogueira, com pés em lacado pérola ou negro. O look da zona de refeição pode completar-se com as cadeiras Veneza.

Os apaixonados por design intemporal, encontram na mesa de refeição Oporto, a oportunidade de reunirem a família na noite de Natal. Peça com presença marcante, encontra-se disponível com tampo natural em cerne de freixo, palissandro ou carvalho natural. A conjugar, a sugestão recai nas cadeiras Paris, ícone do design intemporal da marca.

Mesa de jantar Oporto, cadeiras Paris, Aparador Nice. Antarte

Ainda no que respeita ao design intemporal, a mesa de refeição retangular Barcelona (até 2,2 metros), conta com pormenores encantadores. A peça está disponível com tampo em palissandro de alto brilho ou lacado pérola. Poderá ser conjugada com as cadeiras Londres para um obter um decor de charme.

Mesa de jantar Barcelona, cadeiras e aparador Londres. Antarte

Complemento imprescindível na noite de Consoada, são os sofás. Convém que a ergonomia e o conforto sejam a nota dominante. A fazer justiça a estes predicados, a Antarte sugere-nos o sofá com chaise longue Oslo ou o sofá com chaise longue Veneza. Para gostos mais clássicos, o sofá Barcelona, modelo de três lugares, além de espaçoso, tem linhas que conquistam. Por seu turno, o sofá de canto Tokyo, apresenta-se como boa opção para salas de estar mais amplas.

Sofá de canto Tokyo, mesas de centro Tronco. Antarte

Uma noite de Natal encantadora deve contar com néctares de qualidade. Existe algo melhor do que uma peça de mobiliário específica para colocar a seleção de vinhos e bebidas espirituosas para a noite de Consoada? A garrafeira Cannes, um charmoso móvel será produzido em série limitada.

Garrafeira Cannes. Antarte

Todas as coleções de mobiliário e decoração da marca, estão disponíveis na rede de lojas da Antarte. A marca oferece projetos de decoração 3D, bem como a montagem e entrega gratuitas em Portugal continental, em compras de valor superior a 500 euros.