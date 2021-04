Algarve desconfina com espetáculos de Viviane e Teresa Salgueiro

Com o plano de desconfinamento em marcha, os municípios algarvios, cumprindo todas as recomendações sanitárias, voltam a programar concertos musicais, exposições de arte e outros eventos culturais com público.

Desta forma, a 19 de abril, às 19h00, a convidada de honra do 91.º aniversário do Cineteatro Louletano, em Loulé, é Teresa Salgueiro, imagem emblemática de Portugal no mundo, primeiro com o projeto Madredeus e depois a solo. Esta ocasião antecipa também a celebração do 25 de abril de 1974, tendo a artista preparado a convite da autarquia local um espetáculo cujo alinhamento presta homenagem a autores que marcaram decisivamente o nascimento da democracia em Portugal.

Uns dias depois, a 22 de abril, às 19h30, a cantora Viviane sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, para estrear algumas das canções do seu novo álbum de originais, ainda não editado, sem esquecer os maiores êxitos de uma carreira a solo sem fronteiras, onde o Fado entrelaçado com outros géneros musicais, é revisto à luz da sensibilidade pop apurada, à qual dá o nome de “Fado Mediterrânico”. Do seu repertório fazem parte canções com letras da sua autoria bem como poemas de autores portugueses consagrados.

Teresa Salgueiro. créditos: Região de Turismo do Algarve

Também os monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve, como a Fortaleza de Sagres (Vila do Bispo) ou as Ruínas Romanas de Milreu (Faro), iniciaram a reabertura das suas portas, depois de mais de dois meses encerrados ao público, e são uma opção de visita ao ar livre para ficar a conhecer melhor o património português. Em Milreu, por exemplo, os visitantes podem falar com os conservadores–restauradores que estão a trabalhar nos mosaicos. O horário encontra-se adaptado às restrições em vigor.

Fortaleza de Sagres. créditos: Região de Turismo do Algarve

Entretanto, o Museu Municipal de Tavira, no Palácio da Galeria, reabriu ao público com o projeto Contra-parede, com curadoria de Hugo Dinis, apresenta em diálogo obras dos artistas Ana Vidigal, Nuno Nunes-Ferreira e Pedro Gomes, numa exposição itinerante. Partindo de uma discussão alargada em torno da parede — nomeadamente, grutas pré-históricas, fachadas dos edifícios das civilizações antigas, igrejas cristãs desde a Idade Média, fresco medieval, trompe-l’oeil renascentista, muro de Berlim, murais de cariz político e os grafitos —, como lugar privilegiado para a intervenção no espaço público, os artistas questionam o espaço arquitetónico em que as obras são apresentadas e promovem um diálogo frutífero sobre o papel da arte junto das comunidades locais em que se apresentam. Para visitar até 10 de julho, de terça-feira a sábado, entre as 09h15 e as 16h30.

Recorde-se que a maioria dos postos de turismo do Algarve também reabrem ao público a partir de segunda-feira.