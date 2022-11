Alerta famílias! Aproxima-se uma semana cheia de programas divertidos

Halloween zoológico

Gaia | visita | 31 out.: 17h-21h | M/0

Com a chegada da noite mais assustadora do ano, o Zoo Santo Inácio convida miúdos e graúdos a assistirem à magia das “Luzes Selvagens” e a fazerem uma tour pela Casa dos Animais Noturnos. Os comportamentos de algumas caras familiares dos filmes de terror, como aranhas, tarântulas e escorpiões, são o ponto alto do programa.

Castelo milenário

Sertã | património | 2.ª a 6.ª: 9h-17.30h, sáb., dom.: 10h-17.30h | M/0

O Castelo da Sertã é um monumento que encanta pela sua arquitetura. Este castelo de cinco quinas foi edificado pelo capitão romano Sertório, remontando ao ano de 74 a.C. Dentro destas paredes, moram inúmeros mitos regionais. O mais famoso refere-se à lenda de Celinda, que expulsou os romanos, atirando sobre eles uma frigideira (sertage) com azeite a ferver.

História (alegre) de Portugal

Lisboa | espetáculo | 1 nov.: 16h | M/6

Fazendo jus ao espírito aventureiro do povo português, o Teatro Bocage selecionou 75 personagens para contar “A Alegre História de Portugal em 90 Minutos”. Com certeza, já conhece Viriato, D. Afonso Henriques e D. Dinis, mas nunca ouviu as suas histórias na primeira pessoa. Convide os mais novos a revisitar os acontecimentos que nos trouxeram até aos dias hoje.

A arte do corpo humano

Lisboa | exposição | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

A exposição "Dos Pés à Cabeça" do Museu Coleção Berardo explora a representação do corpo humano, tema que, desde sempre, inspirou os artistas. Numa abordagem adaptada às crianças, conhecem-se pintores modernos e contemporâneos, à semelhança de Henri Michaux, Jean Dubuffet, Caetano Dias, Peter Blake e Fernando Lemos.

Parque para todos os gostos

Faro | parque | 2.ª a dom. | M/0

Fazer um piquenique ou dar uma corrida? Tudo é possível no Parque Ribeirinho, situado em Faro, nos arredores da Ria Formosa. Os seus 16 hectares são conhecidos pelas ciclovias e percursos pedestres, anfiteatro ao ar livre e parque de merendas. Os corajosos de palmo e meio podem ainda desfrutar de um parque aventura.

Gostou destas sugestões? Ainda há muitos programas de Norte a Sul de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços de novembro!