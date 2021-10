A noite mais assustadora do ano está quase a chegar e o cenário é quase sempre o mesmo: com tanta oferta de festas e eventos é normal sentir-se perdido.

Por isso, a Wikinight, o guia da vida noturna em Portugal que agrega várias vantagens para as saídas à noite em segurança, tais como QR Code com o certificado digital, registo nas guest-lists ou métodos de pagamento online, oferece na aplicação uma vasta seleção de eventos e festas para celebrar a noite de Halloween em grande.

Dentro das várias sugestões disponíveis na app, totalmente dedicadas à noite de 31 de outubro, destacamos algumas festas em Lisboa.

1. The Halloween Party 2021 do bar Tr3s

Para quem quer saltar as discotecas, esta pode ser uma boa opção. O bar no Príncipe Real vai ter uma noite temática dedicada ao famoso dia das bruxas.

2. Halloween Lisbon Haunted no K Urban Beach

O conhecido espaço à beira-rio vai organizar o que dizem ser “a melhor festa de Halloween de Lisboa”.

3. A Casa Assombrada – Black Halloween Party

Para este evento, só conhecerá a localização quem for à festa já que esta é secreta. O bar aberto está garantido e a pista de dança só termina às 6h da manhã.

4. Throwback – Hip-Hop & RnB 00’s no Ministerium Club

Quem não gosta particularmente desta noite também poderá dar um pezinho de dança no Ministerium Club, no Terreiro do Paço, que terá uma festa repleta de música dos anos 2000.

Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta na aplicação Wikinight, assim como informações relativas às horas, localização e indicação de quando utilizadores da app estão a pensar ir a determinado evento.