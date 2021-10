A Terra e o Mar deram o mote para a criação de peças de cerâmica únicas e originais, da autoria de Suzana Barros de Brito. Uma marca que foi buscar total inspiração à natureza e à sua sustentabilidade, numa notória alusão ao ciclo da vida, aos recomeços e à reciprocidade.

A artista plástica - ainda a dar os primeiros passos profissionais nestas lides - decidiu batizar este seu primeiro projeto com as iniciais dos nomes dos três filhos, Tomás, António e Mafalda (t.a.m), em homenagem a todas as mulheres que são mães e profissionais de sucesso.

A primeira encomenda de Suzana Barros de Brito foi um vaso com folhas amovíveis, numa clara analogia ao orgânico e ao crescimento, que teve como destino um pequeno hotel de charme no Algarve.

“A cerâmica entrou na minha vida muito cedo, tinha apenas 15 anos, quando comecei a pintar azulejos num curso de verão. Mais tarde, fiz uma especialização em peritagem de arte, em Londres. Mesmo quando me envolvi no mundo da restauração com o Tágide, a arte esteve sempre presente. Apaixonei-me, de imediato, pelo edifício histórico e pela coleção de azulejos do restaurante. Há uns anos cheguei mesmo a fazer uma coleção de pratos com a supervisão de uma professora do ARCO para o Tágide", revela a autora.

"A arte e a cerâmica sempre estiveram muito presentes no meu percurso. Este ano voltei à cerâmica mais a sério e achei que fazia todo o sentido criar esta marca, com uma forte ligação à natureza. Sinto imenso prazer em trabalhar o barro e criar peças que possam ocupar um lugar especial na vida de alguém”, conclui.

Suzana Barros de Brito, de 51 anos, é licenciada pela Escola Superior de Artes Decorativas, com uma especialização em Peritagem de Arte. Passou pela Sotheby´s em Londres e foi responsável pelo património artístico do antigo BCP.

Mais tarde, por questões profissionais, tirou um mestrado em Marketing Estratégico no ISCEM. Há 16 anos, mudou de vida e foi desafiada pelo marido Manuel de Brito a reabrir o emblemático Restaurante Tágide.

Entretanto, no verão de 2018, reabriu o antigo Saraiva’s, dando uma nova imagem, mais trendy, ao restaurante, que no final de 2019 foi premiado com o Bib Gourmand, pelo Guia Michelin. Atualmente, é proprietária e gerente dos três espaços do Grupo Tágide: o Tágide, o Tágide Wine & Tapas Bar e o Saraiva’s.