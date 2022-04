Aventuras culinárias

Uma das melhores partes da Páscoa é saborear as deliciosas iguarias presentes nesta altura do ano. Sabia que, com todas as mãozinhas lá de casa a ajudar, consegue transformar a cozinha numa fábrica de doces? Um tradicional folar, bombons com muito chocolate ou uma pratada de serradura podem ser excelentes opções. Compre já os ingredientes e prepare-se para deitar mãos à obra.

Cinema em casa

Já é hábito que dos canais televisivos passarem filmes durante as épocas festivas. Convide a família a sentar-se à volta do televisor para uma boa sessão de cinema. Na Sexta-Feira Santa, a SIC transmite a primeira parte da série “A Bíblia” às 16h, com continuação no dia seguinte. Já no sábado, a RTP1 exibe o filme português “O Leão da Estrela” às 14h. Por fim, os protagonistas de domingo são “Peter Rabbit” (SIC às 14h), “A Canção de Lisboa” (RTP1 às 16h), “Aquaman” (SIC às 17h45) e “O Pátio das Cantigas” (RTP1 às 18h). Consulte as respetivas programações para saber o alinhamento completo.

Sair à rua

O tempo livre é sempre convidativo a um passeio. Felizmente, sugestões para passar a Páscoa no exterior não faltam. Procura um jardim para um saboroso piquenique, uma zona com parques infantis ou um miradouro para apreciar as vistas? Quer prefira caminhadas na natureza ou conviver com animais bem fofinhos, a aventura aguarda a sua família lá fora.

O porquê da Páscoa

Embora seja uma celebração anual, nem todos os miúdos conhecem o significado da Páscoa. Esta pode ser uma ótima oportunidade para desmistificar crenças e tradições. Vamos falar da quaresma, do significado hebraico da Páscoa ou das passagens bíblicas associadas a esta altura. Depois de responder a todos os porquês, não restarão mais dúvidas.

Artes manuais

Qualquer momento constitui uma desculpa para deitar a mão à cola, às fitas e às decorações. A Páscoa não é exceção. Com um pouco de criatividade, é possível criar cestos de guloseimas, ovinhos ou uma cenoura muito festiva. Atenção: a caça aos ovos está quase a começar e exige muita preparação. Toca a soltar os pequenos artistas.