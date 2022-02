Na última quinta feira do mês, o Museu das Comunicações está de portas abertas até às 22h, com entrada gratuita a partir das 18h. Esta é uma boa oportunidade para o público experimentar às 19h uma das visitas guiadas, também gratuitas, a uma das exposições.

No dia 24 de fevereiro, a visita recai no percurso dos Correios da exposição “Vencer a Distância – Cinco Séculos de Comunicações em Portugal”. Uma viagem que começa no século XVI com a institucionalização dos correios em Portugal como serviço público, passando à sua privatização em 1606, com a compra do serviço pela família Mata à coroa. Em 1797, o serviço prestado pelo correio-mor volta a estar sob o domínio do Estado, no reinado de D. Maria I.

Num outro núcleo é possível ver como funcionava o serviço postal transportado pela diligência da Mala-Posta, que constituiu também o primeiro transporte público em Portugal.

créditos: Museu das Comunicações

Continuando nas reformas do século XIX, seguem-se as medidas promovidas pelo ministro Fontes Pereira de Melo e seus benefícios para os cidadãos: a abertura das estações telegráficas e postais; a introdução do selo postal adesivo, entre outras.

Segue-se o tema dos correios na 1ª República - I Guerra Mundial em que Portugal participou com o Corpo Expedicionário Português (CEP) onde se inseria o Serviço Postal de Campanha que assegurava as comunicações entre os militares do corpo expedicionário e as suas famílias.

O Estado Novo é visível numa sala onde foi reconstituída uma estação dos correios, telégrafos e telefones entre 1910 e 1960. E a “Nova Estação” – Modernização dos Serviços é apresentada através de uma estação de correios uniformizada a nível nacional, que reproduz a estação do início do século XXI.

Por fim, entre no espaço dedicado aos transportes, onde estão arrumados os vários veículos de transporte dos correios – ambulâncias ferroviárias, auto-ambulâncias, motos, bicicletas e o surpreendente veículo elétrico VEDUR.

Não deixe escapar o núcleo filatélico e delicie-se a apreciar a mostra temporária sobre emissões de selos, coleções filatélicas e tecnologias associadas à arte filatélica.