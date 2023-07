O verão chegou oficialmente e as tão desejadas férias também para grande parte dos portugueses. "É a pensar em todos os miúdos e graúdos, que o UBBO Shopping Resort recebe a maior piscina de bolas do país", informa o centro comercial em comunicado.

São mais 360 mil bolas onde todos vão poder mergulhar, brincar, saltar e divertir-se… Sem se molharem!

The Pool by UBBO já abriu na Praça Central do UBBO onde estará até dia 17 de Setembro. "São mais de dois meses de pura diversão", lê-se na nota de imprensa.

A piscina tem 570m2 e estará aberta todos os dias (fins de semana e feriados inclusivamente) das 11:00 às 14:00 e das 15:30 às 22:00.

O preço é de 5 euros por pessoa para 20 minutos de utilização e 8 euros por pessoa para 40 minutos.

Está ainda disponível o bilhete família (dois adultos e duas crianças) por 16€ para 20 minutos.

Veja as fotos