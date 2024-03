O evento que conta com Leticia Bergamo, mentora de negócios e especializada em empoderamento feminino, tem como objetivo inspirar e motivar as mulheres que desejem iniciar ou impulsionar os seus próprios negócios.

A talk a 9 de março, entre as 14h00 e as 18h00, contará com a partilha de várias histórias de sucesso e insights valiosos sobre o mundo do empreendedorismo feminino. De acordo com a equipa do Yotel Porto, “o objetivo é realizar este evento a cada dois meses, criando um espaço de networking e troca de experiências entre as mulheres empreendedoras da região norte”.

Leticia Bergamo afirma mesmo que “esta é melhor forma de celebrar o potencial feminino e inspirar mais mulheres a trilharem o caminho do empreendedorismo. Acreditamos que o empoderamento feminino é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para alcançar a igualdade de oportunidades”.

O evento contará com a participação de Paula Marchi, numa palestra sobre “Dinheiro Sistémico”; com Leticia Bergamo, com a palestra “Conecte-se”; Eliane Jannuzzi, que falará em “Gestão de Negócios” e Alessandra Maiani, com a palestra “Se reinvente”.

Além da talk de dia 9, o hotel propõe um jantar criado pelo chef Pedro Canha para despertar todos os sentidos. A refeição começa com Tempura de gamba com molho teriyaky e Rissóis crocantes de costela mendinha como aperitivos de boas-vindas. Seguem-se Carpaccio de bacalhau, gamba doce e Tapenade de azeitonas como entrada. Para prato de peixe, o chef sugere Dourada com puré de batata-doce e bivalves e, para carne, um prato de Arroz pato confitado, castanha e kumkat.

A sobremesa escolhida para este momento é Tiramissu de chá verde. Como forma de celebrar as conquistas no feminino, será servida uma taça de espumante a todos os participantes.

O jantar tem o preço de 29€ por pessoa, com a oferta de espumante e música ao vivo. As reservas podem ser realizadas através do site ou telefone 222 440 380.