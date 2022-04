Para que este seja também um período para desfrutar da cultura portuguesa, de momentos ao ar livre e das paisagens da capital, o Teatro Ibérico, em Lisboa, sugere cinco atividades para celebrar a estação.

1. Assistir à peça “Além”, no Teatro Ibérico

Com o tema principal da busca do sonho e a saída da terra Natal, o espetáculo aborda a passagem do Alentejo para a Grande Cidade, e todos os desafios que implica.

“Além”, no Teatro Ibérico créditos: Teatro Ibérico

Em palco, estão duas atrizes e um grupo coral feminino de Cante Alentejano, que traz música ao vivo a todos os que visitarem o Teatro Ibérico entre os dias 7 e 17 de abril, de quinta a sábado, às 21:00, e domingos, às 17h00. Com o objetivo de não deixar ninguém de fora, o espetáculo tem ainda disponibilizadas sessões interpretadas em Língua Gestual Portugal e audio descrição, podendo os bilhetes ser adquiridos na Ticketline e na bilheteira do teatro em bilheteira@teatroiberico.org, com um custo de 10€.

2. Desfrutar da vista da cidade num miradouro

Para apreciar o melhor da cidade das sete colinas, subir ao alto da capital e desfrutar da vista num miradouro pode ser um plano para toda a família em abril. Nos vários pontos da cidade é possível ver desde jardins a bairros, vista rio a paisagens florestais.

Desde os miradouros mais conhecidos, como o Miradouro de São Pedro de Alcântara, Miradouro das Portas do Sol ou o Miradouro de Santa Luzia, passando a outros mais refundidos, como o Miradouro do Recolhimento ou o Jardim do Torel, não faltam locais para admirar as paisagens Lisboetas.

3. Descobrir Lisboa de bicicleta

Com o calor a começar a espreitar, a primavera pode ser a época ideal para um momento de exercício ao ar livre. Para isso, as ciclovias de Lisboa são uma opção para percorrer a cidade de uma ponta à outra e, ao mesmo tempo, mexer o corpo.

créditos: Unsplash

A pensar nisso, a capital dispõe de vários percursos que podem ser feitos de bicicleta, tanto em família como com amigos, e que exploram variadas zonas da cidade. Desde o Saldanha até ao Colégio Militar, com um percurso mais citadino, ou passando pelo Cais do Sodré até Algés, com a vista do rio Tejo, estas são algumas das ciclovias ao dispor de todos.

4. Passear pelo parque de Monsanto

Um passeio por Monsanto é também uma opção para todas as pessoas que queiram explorar “o pulmão lisboeta”. Este parque dispõe de quilómetros de árvores, bem como parques de merendas, estradas -para quem goste de andar de bicicleta, patins ou até mesmo skate - e ainda campos de basquetebol e futebol, para os amantes das práticas desportivas.

Além disso, surge como uma opção para as famílias que tenham crianças, já que dispõe de vários parques infantis com escorregas e baloiços.

5. Visitar um museu

Neste mês em que os dias se tornam maiores, visitar os museus lisboetas pode ser uma boa oportunidade para todos os que queiram aproveitar para conhecer um pouco mais sobre a arte, história e cultura da cidade.

Este é ainda um tipo de atividade que estimula os sentidos, desperta a curiosidade e dá asas à criatividade, sendo que em Lisboa não faltam opções por explorar. Desde museus dedicados ao mar, história, arte, biodiversidade ou ciência, há possibilidades para todos os gostos e interesses.

créditos: Unsplash

Estas são apenas algumas das atividades que permitem assinalar a primavera e aproveitar o mês de abril, e que tornarão esta estação ainda mais especial.

Além destas, Lisboa está repleta de iniciativas pensadas para todas as idades e que possibilitarão a todos estarem em contato com o que caracteriza a cidade das sete colinas, fugindo do ritmo do dia a dia.