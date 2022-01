Manter uma casa limpa e arrumada pode ser um tremendo desafio, especialmente se adicionarmos o fator crianças e animais de estimação à equação.

A Dyson, empresa tecnológica global com mais de 30 anos de experiência em cuidado da casa e a primeira a comercializar um aspirador sem saco, deixa algumas dicas de como resolver esta resolução de ano novo de uma forma fácil e eficaz:

Regra dos 5 minutos

A ideia chave da regra dos 5 minutos é nunca acumular a desarrumação. Ter tempo para arrumar e limpar a casa a fundo nem sempre é fácil, mas, muitas vezes, tarefas simples e rápidas também são deixadas para trás.

A regra dos 5 minutos consiste em olhar para uma tarefa e perguntar: “Eu demoro mais do que 5 minutos a fazer isto?” Se a resposta for negativa, então provavelmente poderá completar nesse preciso momento essa tarefa.

Depois de identificar quais são as pequenas tarefas que poderá fazer em menos de 5 minutos e que darão um aspeto limpo e arrumado à sua casa, pode ainda colocar alarmes ao longo do dia ou das horas em que está em casa e ir realizando estas tarefas.

créditos: Dyson

Organização é a chave

Quantas vezes olhou para a sua casa e percebeu que um dos maiores problema é que que nem sabe por onde começar a limpar? Nestes casos, organização é a chave, principalmente quando há muitas pessoas a viver no mesmo espaço.

Criar um calendário de tarefas domésticas é uma excelente opção para não se perder entre todas as coisas que tem para fazer.

Para simplificar o processo pode definir tarefas que deve fazer todos os dias (coisas leves como lavar a loiça ou aspirar os pelos do seu animal de estimação), todas as semanas (lavar a roupa ou limpar o chão) e mensalmente (tarefas mais profundas como limpar as janelas ou limpar o exaustor). E claro, todas estas tarefas podem e devem ser distribuídas por toda a família.

Se ainda não estiver satisfeito, lembre-se que, outro truque útil para qualquer divisão da casa é arrumar tudo da direita para a esquerda para que não lhe escape nada.

Aspirar, aspirar, aspirar

Desde 1869, com o aparecimento do aspirador, que este é uma peça essencial para manter a casa limpa. A questão que se impõe é: “qual é o aspirador mais adequado para a minha casa?”

Apartamento urbano:

Tendo como base os aspiradores verticais, sem fios, mais fáceis de transportar e movimentar, o importante é perceber que tipo de casa e necessidades tem. Se tem um apartamento urbano pequeno com vários recantos possivelmente de difícil acesso, ou se simplesmente já não consegue fazer grandes esforços, um aspirador que também seja pequeno e leve.

créditos: Dyson

Casa grande ou com animais:

Não descurando a alegria que um animal de estimação pode dar, é também uma fonte de stresse no que toca a limpeza e arrumação.

Além de alguns animais irem passear à rua frequentemente trazendo resíduos para dentro de casa, o maior problema é o pelo que fica espalhado pelo casa, principalmente no sofá ou cama.