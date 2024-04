1. Exposição sobre o 25 de abril (Maia)

Para celebrar os 50 anos do 25 de abril, a Praça do Lago do MaiaShopping está transformada numa verdadeira galeria histórica com uma exposição de 13 cartazes originais que representam os anos de celebração desde 1974 até ao presente, incluindo o cartaz especial dos 50 anos do 25 de abril deste ano. Além de outros posters sobre o “Dia da Liberdade”, destaca-se o poster ícone do 25 de Abril de 1974, imortalizado pela imagem do fotógrafo Sérgio Guimarães, que retrata o emblemático "menino do cravo" na G3.

2. Exposição “25 de Abril – ontem e hoje: evocação, memória e luta” (Coimbra)

No âmbito dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, o CoimbraShopping apresenta uma exposição dedicada ao período revolucionário e às suas conquistas, assinada pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) e que está a decorrer no Piso 1 do Centro até ao dia 2 de maio. Os painéis ilustrados que fazem parte desta mostra contam uma história que começou ainda antes do 25 de Abril de 1974, abordando a ditadura do Estado Novo e as causas principais da revolução portuguesa, com destaque para as restrições à liberdade e o papel da Guerra Colonial.

3. Forum AssociATIVO com exposição "50 anos de Abril" e exposição de pintura "Pare para Olhar" (Barreiro)

O Forum Barreiro, no Barreiro, está a ser palco de uma exposição do Clube de Fotógrafos do Barreiro intitulada “50 anos de Abril”, no âmbito do projeto Forum AssociATIVO, dinamizado em parceria com a Câmara Municipal do Barreiro. Esta exposição pretende ilustrar algumas imagens de momentos marcantes da nossa história e está a decorrer até ao dia 30 de abril. Além disso, o Centro está também a receber uma exposição na Galeria de Artes onde convida os visitantes do Centro a parar e olhar para uma mostra de pintura com obras de Rotiv. Esta exposição reflete a possibilidade de imaginação e interpretação do mundo através desta arte e está a decorrer até ao dia 27 de abril.

4. Exposição fotográfica em homenagem ao Minho (Viana do Castelo)

O Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, está a ser palco da exposição fotográfica “As voltas do Vira”, do Grupo Folclórico de Viana do Castelo, no âmbito do programa cultural Pulsar Viana que tem como objetivo homenagear o melhor do Minho. Esta exposição pretende desvendar vários registos desde 1976, numa viagem do passado até aos dias de hoje, que demonstram o amor ao Vira ultrapassa gerações. Está a decorrer no Piso 2 do Centro até ao dia 6 de maio.

5. Programa de Moda (Matosinhos e Cascais)

O CascaiShopping, em Cascais, e o NorteShopping, em Matosinhos, estão a promover a moda através de um programa de sessões de consultoria de moda especializada dedicado a todos os seus visitantes. Esta iniciativa permite o acesso a uma consultoria de imagem, que nesta edição também está disponível via online, e coloração pessoal, com profissionais que vão ajudar os participantes a descobrirem o estilo e as peças que melhor se adaptam ao seu corpo. Além disso, o programa conta ainda com o serviço de personal shopper, que consiste no acompanhamento de um consultor especializado pelas várias lojas dos centros. Todos os serviços têm vagas limitadas e as reservas devem ser feitas através das respetivas apps de cada Centro.

6. Hospital da Bonecada (Lisboa)

Dedicado às famílias, mas sobretudo aos mais pequenos, o Hospital da Bonecada está de regresso ao Centro Colombo. A Praça Central do centro comercial está transformada num hospital faz de conta, até ao dia 1 de maio, com o objetivo de ajudar os mais pequenos a perderem o receio de irem ao médico. Com o tema “A Criança e a Diferença”, o Hospital da Bonecada adota uma infraestrutura semelhante à de um hospital real, num percurso que começa na sala de triagem, seguindo, depois, até ao consultório, onde o médico pode prescrever xaropes, beijinhos e abracinhos, e ainda é explicado todo o material usado na consulta, desafiando os mais pequenos a experimentar. A entrada é gratuita.

7. Exposição “Varandas da Primavera” e exposição “Os açorianos nas campanhas de fim do império” (Ponta Delgada)

Até ao dia 30 de abril, o Piso 0 do Parque Atlântico, em Ponta Delgado, vai receber duas exposições. Desenvolvida pelas crianças que frequentam a Coriscolândia-Kairós, um Centro de Animação Lúdico-Pedagógico de Ponta Delgada, a exposição “Varandas da Primavera” conta com 97 varandas primaveris construídas com material reciclado entre as crianças e pais. Esta mostra de trabalhos pretende ser uma celebração à estação, mas também uma forma de proporcionar momentos em família. Além disso, o Centro vai ser palco também da exposição “Os Açorianos nas Campanhas de Fim do Império” – História e Memória”, realizada a propósito da comemoração do 50º aniversário da criação do Núcleo das ilhas de S. Miguel e S. Maria da Liga dos Combatentes.

8. Openstage: palco inovador para novos talentos musicais (Funchal)

Para os que adoram o mundo da música e considerem que têm perfil de artista, o MadeiraShopping, no Funchal, tem um palco inovador dedicado a todos os artistas emergentes que queiram apresentar o seu talento: o Openstage. Este é um palco tecnológico, que pode ser usado de forma autónoma por qualquer pessoa que goste de cantar ou tocar. A iniciativa estará presente na esplanada do centro comercial, no Piso 1, até dia 2 de junho e os interessados podem inscrever-se de forma simples e gratuita através da App do Openstage.