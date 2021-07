15 novidades tecnológicas que vão melhorar a forma como interagimos com o que nos rodeia. Muitas delas já estão disponíveis

A pandemia viral de COVID-19 veio obrigar muitos dos que não ligavam às novas tecnologias a habituarem-se a lidar com elas, uma situação que alarga o número de consumidores de equipamentos eletrónicos. Todas as semanas, o mercado é inundado de novos lançamentos. Diariamente, também são muitas as notícias de dispositivos de vanguarda com funcionalidades de vanguarda, concebidas para melhorar os nossos dias, que acabam por mudar (muito) a forma como nos relacionamos com o que nos rodeia.

1. Suporte de gravação PIVO

Perfeito para os amantes das redes sociais e com inúmeras potencialidades ao nível profissional para bloggers, vloggers, youtubers e instagramers, o suporte de gravação PIVO é um pod para telemóvel que pode ser adaptado a outros dispositivos. Com rotação 360 graus e um sensor de movimentos integrado, permite inúmeros modos de captura de imagem e gravação, com recurso a quatro aplicações móveis oficiais adaptadas ao tipo de utilização. Lançado pela Interplay, está disponível em duas versões, Red e Silver.

Outra das características distintivas do PIVO é o recurso a software patenteado e a um sistema de inteligência artificial, duas funcionalidades que permitem a criação de conteúdos de forma intuitiva e instantânea, com possibilidade de integração direta nas redes sociais. Os 12 modos de criação permitem explorar a criatividade ao máximo com formatos de exposição múltipla, timelapses ou clones. São vários os acessórios disponíveis para potenciar o funcionamento do gadget, que vai ter uma versão Black.

2. Purificador de ar Dyson Pure Cool

Passamos 90% da nossa vida em ambientes interiores. Portanto, a maior parte do ar que respiramos provem desses espaços, que, muitas vezes pouco ventilados, podem conter partículas microscópicas invisíveis ao olho humano. A contaminação do ar representa um tema de discussão global e, com o aumento da consciencialização e com o surgimento da pandemia viral atual, a atenção tem vindo a centrar-se no ar interior, que respiramos nos períodos em que, a conselho dos especialistas, passamos mais tempo em casa.

Os novos purificadores de ar Dyson Pure Cool da Dyson recorrem a três sensores inteligentes para detetar e apresentar, de forma automática e em tempo real, as partículas e os gases presentes no interior da habitação. O invisível converte-se assim, em visível, em segundos. O novo ecrã LCD do dispositivo mostra a poluição atual antes de a capturar com o seu filtro HEPA de borossilicato. Este equipamento usa a tecnologia Air Multiplier da Dyson para projetar um mínimo de 290 litros de ar por toda a divisão.

3. Impressora instantânea Instax Mini Link

A Instax Mini Link da Fujifilm é mais do que uma mera impressora instantânea portátil. Com uma velocidade média de impressão de 12 segundos, permite imprimir uma centena de fotografias com uma única carga. Este dispositivo tecnológico, já à venda em Portugal, também faz reimpressões. Tal como as versões anteriores, a nova edição especial Instax Mini Link Ash White (Red & Blue) funciona com Bluetooth, incorpora uma bateria de lítio interna e suporta os formatos de imagem JPEG, PNG e HEIF.

Para promover o lançamento do novo jogo New Pokémon Snap para a consola Nintendo Switch, a Nintendo associou-se à Fujifilm para lançar uma edição especial desta impressora. Além de vir com uma capa em silicone com a figura do Pikachu, permite imprimir intuitivamente imagens do ecrã de jogo e fotografias guardadas no telemóvel. Outra das características distintivas são os temas que podem ser descarregados na app da marca e os fundos com as personagens mais emblemáticas dos jogos da Nintendo.

4. Coluna de som de vidro LSPX-S3

Minimalista, portátil e elegante, a nova coluna de som sem fios LSPX-S3 da Sony, que começa a ser distribuída em agosto de 2021, integra um tweeter de vidro orgânico e um modo luz de vela, criando uma combinação perfeita entre som e iluminação para um ambiente instantaneamente acolhedor, em qualquer divisão da casa. Com a tecnologia Advanced Vertical Drive Technology, estará à venda por um preço a rondar os 350 €.

Os três atuadores que o inovador dispositivo integra fixam-se discretamente na extremidade do vidro orgânico, fazendo vibrar todo o tweeter. Desta forma, conseguem distribuir o som em todas as direções, reproduzindo tons altos nítidos e potentes. A LSPX-S3 da Sony dispõe ainda de uma unidade de altifalante de 46 milímetros que cria uma gama média equilibrada e um radiador passivo que otimiza as notas mais baixas.

5. Lenovo Smart Clock 2

É, a par do Lenovo Yoga Tab 11, do Lenovo Yoga Tab 11 e do Lenovo Tab P11 Plus, três tablets com um design moderno e com funcionalidades (muito) inovadoras, uma das novidades da reputada marca de tecnologia chinesa. Sem câmara, para maior privacidade visual, o novo relógio digital da marca vem com extras otimizados. Um deles é um carregador opcional de telemóvel sem fios que se encaixa no lugar enquanto acopulado, para fornecer uma luz ambiente noturna suave na base do dispositivo.

O design atualizado do Lenovo Smart Clock 2, com tubing sem costura, torna-o num equipamento compacto que quase combina com qualquer decoração de casa. O seu tecido exterior de toque suave, de aspeto orgânico, é oferecido em três tonalidades modernas, mas neutras, Shadow Black, Heather Grey e Abyss Blue. Este relógio, com dock de carregamento sem fios, integra uma luz noturna, um rádio, uma almofada de carregamento e um assistente de cabeceira, sendo perfeito para qualquer quarto.

6. Televisor certificado LG QNED Mini LED

A LG está a começar a comercializar uma nova e inovadora linha de televisores com ecrã LCD. O sistema de cor de última geração dos aparelhos é dado pela tecnologia Quantum Dot NanoCell da marca, que é agora complementadas com o mecanismo de retroiluminação Mini LED, garantindo uma experiência de visualização com maior contraste e brilho, com pretos mais profundos e uma reprodução de cores mais precisa.

Certificada pela agência internacional de testes de produtos Intertek por fornecer 100% de volume e de consistência de cores, a nova LG QNED Mini LED, que integra a tecnologia de cor exclusiva da empresa Quantum Dot NanoCell, tem ainda outra vantagem. Também elimina a distorção de cores num amplo ângulo de visão, garantindo que todas as pessoas que a veem possam desfrutar da melhor qualidade de imagem.

7. Ventilador ionizador Smartmi Standing Fan 3

A Smartmi, marca de eletrodomésticos inteligentes pertencente ao grupo empresarial que também detém a Xiaomi, lançou recentemente em Portugal o Smartmi Standing Fan 3, um inovador ventilador ionizador inteligente que permite refrescar a sua casa e, ao mesmo tempo, esterilizar o ar e eliminar ácaros. Muito útil em tempo de pandemia, inclui um gerador de iões com carga negativa e uma bateria com 16 horas de autonomia.

Este equipamento permite-lhe ainda poupar tempo. Os iões negativos gerados pelo Smartmi Standing Fan 3 capturam as partículas transportadas pelo ar e depositam-nas nas superfícies, tornando-as mais fáceis de limpar. As sete lâminas em forma de asa, o design de eixo radial de dupla direção e o avançado algoritmo dinâmico permitem que este modelo do ventilador inteligente reproduza a fluidez suave de uma brisa natural.

8. Frigoríficos com tecnologia HarvestFresh da Beko

HarvestFresh é o nome da original tecnologia que o fabricante de eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos turco Beko incorporou nos frigoríficos que está atualmente a lançar. O inovador sistema desenvolvido pela empresa especializada em soluções inteligentes para o lar recorre a um sistema de luzes com três cores, verde, azul e vermelho para simular o ciclo diário da luz solar, incluindo os momentos de escuridão.

Ao recriar o ambiente natural de vida dos alimentos, é possível otimizar a preservação de vitaminas e minerais essenciais em ingredientes frescos. A inovação EverFresh+ mantém frutas e legumes frescos até 30 dias, devido a um controlo rigoroso da temperatura e a uma redução da condensação. A tecnologia NeoFrost Dual Cooling integra dois sistemas de refrigeração independentes, sem acumulação de gelo ou transmissão de odores.

9. Coluna de pescoço SRS-NB10 da Sony

É tão discreta que (quase) não se dá para ela. A SRS-NB10, outra das novidades da Sony, é uma coluna de banda de pescoço sem fios. Concebido para assentar sobre os ombros, este prático, funcional e inovador gadget tecnológico permite atender chamadas telefónicas, participar em reuniões em (vídeo)conferência e/ou ouvir música, com o máximo conforto, durante todo o dia, enquanto vai desempenhando outras atividades.

A SRS-NB10 integra uma unidade de altifalante, virada para cima, que garante que o som reproduzido é otimizado para os ouvidos do portador. Os radiadores passivos, na parte traseira da unidade, potenciam os graves para garantir o equilíbrio sonoro, permitindo nitidamente todas as palavras, incluindo as mais baixas, mesmo na presença de outras pessoas. Tem ainda dois microfones direcionais que reduzem o ruído e o eco.

10. Consola portátil Nintendo Switch OLED

Só chega às lojas a partir de 8 de outubro mas já é uma das novidades tecnológicas mais esperadas do próximo outono. O novo modelo OLED da popular consola de jogos Nintendo Switch conta com um ecrã maior, com sete polegadas, com cores intensas e alto contraste. Essa está, no entanto, longe de ser a única diferença. Também vem com um suporte ajustável amplo e com uma nova base com uma porta LAN por cabo.

A nova funcionalidade da Nintendo Switch OLED garante uma experiência de jogo online mais estável. Entre as novidades estão ainda 64 GB de armazenamento interno e altifalantes integrados com áudio otimizado para o modo portátil e para o modo de superfície estável. Tal como a Nintendo Switch, esta nova versão, disponível em duas cores, permite jogar na televisão e partilhar os comandos Joy-Con com outros jogadores.

11. Câmara de vigilância SPC Teia 2

A segurança é outra das preocupações crescentes dos consumidores. A câmara de vigilância SPC Teia 2 é um equipamento de proteção inteligente. Com uma visão de 360 graus, é controlada remotamente a partir da aplicação móvel SPC IoT. Sempre que o dispositivo detetar um movimento ou um som, o proprietário registado recebe uma notificação no telemóvel e, através da app, pode visualizar imediatamente, em vídeo, o interior da divisão. A câmara interna da SPC Teia 2 grava com resolução Full HD.

Com ligação Wi-Fi integrada, a câmara de vigilância SPC Teia 2 funciona através da aplicação móvel SPC IoT, uma app compatível com iOS e Android. Esta é uma das últimas novidades da empresa tecnológica SPC, especializada no desenvolvimento de produtos eletrónicos de consumo, que acaba também de introduzir no mercado a pulseira eletrónica SPC Smartee Feel, a balança inteligente Atenea Fit 2, os auriculares SPC Stork com ligação Bluetooth 4.1 e as lâmpadas inteligentes SPC Aura 1050.

12. Monitor I1601P da AOC

Permite aumentar sua produtividade dos que (tele)trabalham a qualquer hora e em qualquer lugar e surpreende pelas inovações técnicas que materializa. O novo monitor portátil I1601P da AOC, com um cabo único com ligação USB-A e USB-C, tem 15,6 polegadas, uma resolução de alta definição e uma tecnologia de painel IPS que proporciona cores vivas e garante uma boa nitidez e ângulos de visualização amplos.

Este inovador equipamento permite ainda a configuração de vários monitores, utilizando a conectividade USB híbrida, para facilitar a vida dos que precisam mais do que um ecrã para trabalhar. Como existem portáteis e dispositivos mais antigos que não têm uma ligação USB-C, a tecnologia DisplayLink transfere o sinal de vídeo através da entrada USB-A, facilitando a utilização dos equipamentos. Inclui ainda uma capa de proteção.

13. Bomba de calor AQS Monobloco

Numa altura em que a poupança energética e as preocupações ambientais são motivações que, cada vez mais, moldam as necessidades dos consumidores no momento de investir em novos sistemas de climatização, a LG lança uma nova bomba de calor, a AQS Monobloco, para um aquecimento rápido de águas sanitárias com uma performance elevada, mantendo um excelente nível de eficiência energética, um dos requisitos dos cidadãos (mais) informados e esclarecidos dos tempos que correm.

Equipado com o reconhecido e exclusivo compressor DUAL Inverter da LG, este novo equipamento fornece uma performance de excelência com uma capacidade de poupança dos custos relacionados com o consumo de energia de até 74% por ano, em comparação com uma caldeira de água quente convencional. Com classificação energética A+ no modelo de 200 litros e A++ no modelo de 270 litros, é silencioso, apresentando uma volume de apenas 38 decibéis na sua configuração mais baixa. Tem 10 anos de garantia.

14. Coluna sem fios Beosound Edge

Apesar de ser compacta, tem um som potente. Desenvolvida em colaboração com o estilista belga Anthony Vaccarello, diretor criativo da marca francesa Saint Laurent, a nova edição limitada da coluna Beosound Edge da marca dinamarquesa Bang & Olufsen, com três configurações de som direcionais para diferentes experiências sonoras, surpreende pelo seu design circular intemporal e pela sua inovação acústica de ponta.

À medida que nos aproximamos da nova versão da Beosound Edge, o equipamento desta marca de áudio de luxo fundada em 1925 em Struer ganha vida, iluminando a interface através dos sensores de proximidade. A superfície de alumínio, sensível ao toque, permite que se inicie, pare e mude de faixa com um simples toque. A inovadora porta de baixo e o design permitem que a coluna forneça graves excecionalmente potentes.

15. Ar condicionado portátil Turbo Cool + da Rowenta

Com uma classificação energética A, o novo Turbo Cool + da Rowenta, o ar condicionado mais compacto do mercado de acordo com um painel de especialistas independente, tem um baixo consumo de energia e, através da utilização de gás natural, um baixo impacto ambiental. Este equipamento integra ainda uma função de ventilação apenas com ventoinha e uma função de desumidificação, perfeita para os períodos mais húmidos.

Devido à sua elevada potência de 10.000 BTU, este ar cindicionado portátil garante uma excelente cobertura para divisões até 83 metros quadrados. À semelhança de outros higienizadores de ambiente no mercado, tem ainda a capacidade de tornar o ar mais saudável. O seu filtro integrado captura até 660 microns. Além da mangueira, vem com vedante de janela e com acessório de parede. O controlo remoto facilita a utilização.