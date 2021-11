O nome remete para a sua posição de epífita, ereta e estável. As flores, de cor lilás ou violeta, emergem de inflorescências de coloração que vai, na maioria das vezes, do rosa claro até aos tons de magenta. Trata-se de uma espécie que nos surge em várias tonalidades, texturas de folhas, tamanhos e coloração de flores. Isto deve-se ao facto de ocorrer em quase toda a América do Sul, assumindo a configuração consoante o local onde se foi desenvolvendo ao longo do tempo.

A Tillandsia stricta, uma variedade de bromélia, é uma espécie muito resistente e prolífica. Apesar de não ser originária do nosso país, desenvolve-se bem no exterior, na maior parte das regiões de Portugal, durante todo o ano e, por isso, não pode faltar numa coleção de plantas aéreas. Na formação de tufos, alguns rebentos assumem posição geotrópica negativa, crescem virados para baixo, o que obriga a uma vigilância regular para garantir o desenvolvimento da planta.

Também conhecida como cravo-do-mato nalgumas regiões do país, esta variedade botânica requer, à partida, poucos cuidados em comparação com outras espécies de plantas aéreas, o que lhe confere uma posição vantajosa em comparação com outras. À semelhança do que sucede com a maioria das tillandsias, a Tillandsia Stricta gosta de luz natural indireta e de um certo arejamento para que possa captar alguns dos nutrientes de que necessita do ar.