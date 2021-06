As folhas muito finas desta planta, muito usada em composições decorativas, emergem do centro e formam uma espécie de esfera. Esta disposição de folhas redobra a sua beleza quando as pontas ficam avermelhadas, anunciando a iminente floração. Quando surgem, as flores da Tillandsia andreana, uma planta delicada, são tubulares, de um cor laranja forte, o que faz um contraste bonito com as folhas. Esta pequena variedade botânica litófita já é muito difícil de encontrar no seu habitat natural, a Colômbia e a Venezuela.

Ao contrário de outras, esta não é uma Tillandsia muito fácil de manter, uma vez que aprecia ambientes com muita luminosidade. Tenha, no entanto, atenção, pois podem ocorrer queimaduras nas pontas das folhas se a humidade do ar não acompanhar o aumento da temperatura. É uma planta sensível ao frio, não tolerando temperaturas abaixo dos 8 ºC, pelo que a localização desta variedade botânica deve ser muito ponderada para garantir um crescimento harmonioso e um desenvolvimento efetivo.

A Tillandsia andreana, da família das Bromeliaceae e da subfamília Tillandsioideae, com mais de 400 espécies, tem ainda uma curiosidade particular. O nome desta planta, que habita nas árvores, homenageia Édouard François André, um conceituado explorador e arquiteto paisagista francês que nasceu em 1840 em Bourges e morreu em 1911 em La Croix-en-Touraine. Ficou conhecido por desenhar parques públicos na Europa e na América do Sul. Está enterrado no imponente cemitério de Montmartre, em Paris.