Simplificar a vida aos que procuram soluções de decoração originais e inovadoras foi a intenção de Maria da Paz Braga, arquiteta, decoradora e empresária. "Este espaço nasceu da minha necessidade profissional. Vivi 10 anos no Brasil e, quando regressei em 2016, descobri um Portugal diferente. Fiquei maravilhada com a quantidade de designers e de produtos nacionais que tinham aparecido entretanto", recorda a mentora e cofundadora da loja Santo Infante, em Lisboa.

"Decidi começar a incorporar alguns deles nos meus projetos mas percebi que havia muitas coisas, que nem sempre era fácil perceber quem era quem e onde é que estava e que o tempo para os procurar também não era muito. A arquitetura de interiores é uma área um bocadinho ingrata porque tem sempre menos tempo do que o resto da obra", lamenta. Durante um ano, foi criando uma base de dados de marcas de decoração nacionais que ia descobrindo, muitas delas nas redes sociais.

"Hoje, tenho um registo com mais de 150", orgulha-se a empreendedora, licenciada em arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa. Localizada na avenida Infante Santo, a Santo Infante, que também integra um ateliê de arquitetura de interiores na cave, abriu portas em março de 2021. "Desafiei o meu irmão, que é meu sócio neste projeto. Temos aqui o nosso escritório e um espaço 100% dedicado a marcas de decoração portuguesas. Já existiam plataformas que as agregavam mas um espaço físico não. Temos aqui mais de 70 marcas e estamos sempre a ir buscar mais", regozija-se.

"Acho que há espaço para todas, até para os projetos serem diversificados e não serem todos iguais", refere Maria da Paz Braga. Para além da madeira e do vidro, vende(m) peças em cerâmica e em cortiça. "É impressionante a quantidade de materiais que nós temos à nossa disposição, todos eles com formas muito originais de serem aplicadas. O design português é muito bom porque, com as mesmas matérias-primas, conseguem-se produtos muito diversificados", elogia a decoradora.

Em criança e na adolescência, antes de se apaixonar pela arquitetura, Maria da Paz Braga teve outro(s) interesse(s). "Houve uma altura em que ainda pensei ser estilista", confidencia. "Sempre quis trabalhar numa área mais criativa e cedo percebi que enveredaria também pela decoração", revela a arquiteta, decoradora e empresária. Apesar de estar atenta às tendências globais, nem sempre as segue, mas também não procura impor a estética autoral que a caracteriza aos projetos que assina.

"Não fazemos aqui nem uma coisa nem outra. Adaptamo-nos ao que o cliente nos pede, apesar de não fazermos só o que o cliente quer. Não seguimos só uma linha. Conseguimos adaptar-nos a todos os gostos e só com peças portuguesas", sublinha a cofundadora da Santo Infante. Nos últimos meses de 2021, a empresa apresentou, pela primeira vez, em Santos-o-Velho, uma casa visitável exclusivamente decorada com marcas nacionais. No fim de 2022, repete a iniciativa.