A nossa casa é o local onde nos devemos sentir bem, independentemente de tudo. É o principal lugar que deve nutrir o nosso bem-estar, em todos os momentos, e refletir o nosso verdadeiro "eu".

Como tal, nada como chegar a casa e sentir aquele aroma que relaxa e dá uma sensação de conforto.

Os sticks perfumadores e as velas Rituals têm inúmeras vantagens, tais como:

A Classic Home Collection, da Rituals Cosmetics: luxuosa e sustentável

A extensa gama de produtos exclusivos para casa será relançada em setembro de 2021.

Desde The Ritual of Sakura até The Ritual of Hammam, as seis fragrâncias clássicas estarão disponíveis no novo design de vidro canelado.

A introdução de frascos de vidro em todos os sticks perfumadores, frascos de recarga totalmente transparentes, bem como um packaging secundário dos sticks perfumadores produzidos em cartão tornam esta coleção muito mais amiga do ambiente.

Todos estes elementos são fáceis de reciclar, fundamental para um ciclo de vida do produto mais sustentável.