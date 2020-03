Renove a sua cozinha sem fazer muitas obras

Antes de iniciar a transformação da cozinha, comece por planificar todas as mudanças: o que pretende alterar e qual o orçamento que tem para cada uma das alterações.

Comece por pintar os azulejos da divisão. Escolha uma cor contrastante caso pretenda dar mais personalidade ao espaço ou um tom semelhante ao dos móveis para que a cozinha fique mais homogénea e harmoniosa. Se não pretender pintar todos os azulejos pode criar uma barra com uma cor divertida para que o espaço fique visualmente mais dinâmico. Outra boa solução é a tinta de ardósia.

Depois de transformados os azulejos, passemos ao mobiliário. Se os armários forem de madeira pode pintá-los ou pode aproveitar a sua estrutura, trocando as frentes e portas. Se optar pela pintura dos armários, substitua os puxadores. Tenha em atenção os seus pontos de fixação para evitar novos furos nas portas e gavetas. Não prescinda da opinião da LEROY MERLIN para escolher a solução mais adequada às suas necessidades.

Caso pretenda renovar o chão de forma simples e rápida avalie soluções como o pavimento vinílico para revestir a totalidade do antigo pavimento, ou opte por escolher uma carpete ou passadeira colorida que seja facilmente lavável.

Coloque réguas com lâmpadas LED entre bancadas. Desta forma pode ter o espaço de trabalho corretamente iluminado e mais confortável. Se tiver armários com portas de vidro ilumine as prateleiras para que a divisão fique com um ambiente mais quente.

No teto, retire o tradicional candeeiro de cozinha e opte por um lustre que dê um toque mais sofisticado ao espaço. Nas paredes que não têm qualquer decoração coloque algumas molduras com fotos da família ou com uma temática que seja adequada à decoração da nova cozinha.

COZINHAS COM RITMO

Se tiver uma zona de refeições, pinte a mesa e as cadeiras numa cor que se adeque ao espaço e coloque coxins com um tecido divertido nos assentos das cadeiras.

Na LEROY MERLIN pode encontrar as soluções que mais se adequam às suas necessidades e às da sua família. Está nas suas mãos ter a cozinha com que sempre sonhou sem fazer grandes obras.

Mãos à obra?