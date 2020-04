Em vaso, plante-os idealmente por camadas. "Regue-os a seguir à plantação e, se não chover durante muitos dias seguidos, continue a regá-los", aconselha a especialista. "Quando acaba a floração e, depois das folhas secarem, deve retirar os bolbos do solo e guardá-los num local fresco e seco. Também os pode deixar no solo de um ano para o outro, pois a maior parte deles aumentam em número, produzindo sementes", afirma ainda a diretora da revista Jardins.

"Para ter mais tempo de floração, faça escalonamento nas plantações de bolbos, com um desfasamento de pelo menos três semanas", defende a blogger de jardinagem. "Pode plantar de tudo um pouco, dependendo do espaço que tem disponível. Se estiver a plantar em canteiros, coloque as plantas maiores atrás", adverte ainda a arquiteta paisagista, que no seu terraço em Lisboa gosta de cultivar dálias, gladíolos e lírios, também conhecidos como açucenas.