A primavera chega, as andorinhas regressam, o sol volta a brilhar em força, mas a verdade é que, nesta altura, as plantas de verão ainda não podem ir para os maciços nem para os terraços. Em caso de baixa brusca da temperatura, podem não sobreviver, o que obriga a cuidados preventivos. Semeie-as apenas em vasos para evitar que morram antes de tempo. Tenha, no entanto, em conta as três recomendações que se seguem.

1. Coloque o vaso num saco

Num vaso preparado com composto para sementeira, junte as sementes, identificadas com uma etiqueta e introduza o recipiente num saco de plástico, de preferência transparente.

2. Escolha uma zona quente

Prenda, seguidamente, o saco com um elástico e coloque o vaso em local quente mas com boa ventilação e à sombra. Um parapeito sem sol é o mais indicado.

3. Areje e deixe apanhar luz

Se no interior do saco se formar vapor, areje diariamente. Quando surgirem os primeiros rebentos, retire o saco e coloque o vaso bem exposto à luz.