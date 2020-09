Em várias regiões do planeta, há quem lhes chame a flor do paraíso. Quando o sol se levanta nos trópicos e começa a aquecer a terra, as flores de ylang-ylang despertam e exalam notas doces e sensuais, que logo se desvanecem como que adormecidas até à madrugada seguinte. A indústria da perfumaria encontrou nesta flor uma matéria-prima preciosa e única, sem a qual muitos dos mais famosos perfumes não existiriam.

O ylang-ylang (Cananga odorata) é um arbusto da família das Anonáceas, não havendo unanimidade sobre a sua proveniência, embora se pense que tenha surgido algures numa ilha do Índico. Outras teorias colocam-no entre as ilhas Comores e as Filipinas. Atualmente, é largamente cultivado nas ilhas de Madagáscar e da Reunião, mas o seu cultivo estendeu-se a muitas outras zonas do globo.

De Bali à Martinica ou a zonas tropicais húmidas da América Central, o ylang-ylang floresce na sua árvore homónima, que pode atingir alturas consideráveis, com ramagens pendentes, como as de um salgueiro-chorão. É nessas ramagens generosas que surgem os cachos de flores amarelas e de aroma delicado, tão cobiçadas para a indústria internacional de produção de fragrâncias.

A essência de ylang-ylang e as suas propriedades

A destilação do ylang-ylang oferece-nos uma essência muito particular, usada na aromaterapia ou na perfumaria, mas também serviu na produção da essência de cananga, um produto que, misturado com óleo de coco, se tornou famoso no século XIX como produto de beleza para cuidar o cabelo e a pele e que acabaria por estar na origem de outros semelhantes que se usam atualmente.

Às notas aromáticas do ylang-ylang, sempre muito elogiadas, foram ainda atribuidas propriedades afrodisíacas, razão por que existe na Indonésia a tradição de lançar estas flores sobre os leitos nupciais. A maioria dos produtores de fragrâncias recorre geralmente à primeira fase de destilação do ylang-ylang , habitualmente designada por extra, onde se revela todo o requinte e subtileza da flor.

O ylang-ylang e os seus perfumes

O ylang-ylang marcou gerações de perfumes, alguns dos quais são produtos icónicos na história da perfumaria. Entre estes, salientamos o Chanel n.º 5 e outros clássicos como o Arpège de Lanvin, o Cabotine e o Cabochard de Grès, o Chamade e o Samsara de Guerlain, o Femme de Rochas, um dos femininos de Jean Paul Gaultier ou ainda o Knowing, de Estée Lauder, entre muitos outros, só para citar alguns.

Em línguas nativas do arquipélago das Molucas, ylang-ylang significa "flor das flores". Na ilha de Bornéu, a população dayak chama-lhe kanonga, que também tem o significado de "flor entre as flores". Antes de se lhe descobrirem as suas propriedades aromáticas, os indígenas recorriam às suas propriedades curativas e terapêuticas. Das suas folhas é extraído um óleo essencial, recomendado para casos de stresse, angústia, depressão, dores articulares e até falta de libido.

Os cuidados a ter com esta planta

O ylang-ylang pode ser plantado ao longo de todo o ano, desde que o clima seja o adequado ao seu desenvolvimento. Esta variedade botânica gosta de solos húmidos e frescos, sendo muito dada a ambientes tropicais húmidos. A sua exposição deve ser de meia-sombra, preferencialmente ao abrigo do vento. Não sendo uma árvore rústica, não tolera temperaturas inferiores a cinco graus negativos, o que condiciona a sua plantação nalgumas zonas do país.

A floração do ylang-ylang ocorre ao longo de todo o ano, com especial preponderância nos meses de outono. As flores amarelas desabrocham (quase) sempre reunidas em grupos repletos de cor e de um perfume verdadeiramente inebriante. Os seus frutos, carnudos e alongados, tendem a apresentar um aspeto esverdeado. De crescimento muito rápido, esta planta pode atingir entre 20 a 25 metros de altura.

Texto: Francisco Sá da Bandeira com Luis Batista Gonçalves (edição digital)