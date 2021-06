Varandas, terraços, quintais, jardins com ou sem piscina, recantos para relaxar ao ar-livre… Para todos estes espaços a hôma Happy Home Living oferece-lhe as mais variadas e criativas soluções para que desfrute ao máximo de um espaço que hoje, mais do que nunca, é um bem extremamente valioso.

O mobiliário de exterior é um mundo muito peculiar dentro do enorme universo do mobiliário em geral, com um vasto leque de tipologias de produtos, para espaços altamente funcionais, acolhedores e que têm o potencial de ter um impacto muito significativo na nossa qualidade de vida.

Assim, viajamos consigo por este mundo apaixonante através da apresentação de algumas tendências que poderão fazer toda a diferença na criação do refúgio perfeito, seja ele uma varanda, um generoso jardim ou um pequeno pátio interior.

O exterior encarado como uma continuidade do seu espaço interior

Esta é uma tendência muito interessante que acaba por contribuir para uma continuidade e coerência entre a dicotomia espaço interior/exterior. Algo que veio contribuir fortemente para a implementação desta tendência isto foi um investimento grande e abrangente por parte dos especialistas no design de detalhes decorativos vocacionados para exterior que antes estavam mais direcionados para interiores, como é o caso de tapetes, almofadas decorativas e até mesmo iluminação, com toda uma panóplia de candeeiros solares ou até mesmo de candeeiros com a opção de carregamento por USB.

Um exemplo que aqui destacamos é a possibilidade da aquisição de peças que se adequam igualmente bem ao interior/exterior, podendo ser utilizadas em situações polivalentes, como será o caso de um funcional carrinho com prateleiras para auxiliar nas suas refeições al fresco. A escolha de materiais específicos que dão continuidade àqueles usados no interior, sejam eles madeiras, metais ou fibras sintéticas, que acabam por ter um aspecto exactamente igual às naturais mas com uma durabilidade e resistência superiores, é também uma opção que vai em muito ao encontro desta tendência.

No fundo, o que aqui queremos quebrar é a barreira e formatação do aspecto dos exteriores face aos interiores, sendo que, actualmente, em muitos projectos de decoração de diferentes ateliers, é recorrente a utilização de produtos de exterior em espaços interiores da casa.

E, como mencionado, o caminho que tem vindo a ser traçado no design de produto aproxima de forma inegável estes dois mundos, dotando os altamente resistente produtos vocacionados para exterior de uma imagem e estética que poderíamos perfeitamente encontrar no interior de uma casa.

O design ao serviço das limitações de espaço: mobiliário dobrável e extensível

Durante um longo período de tempo no passado recente, ir comer fora resumiu-se muitas vezes a ir até à varanda para uma refeição caseira. Assim, uma agradável área de refeições torna-se uma prioridade a ter em consideração e, mesmo para espaços reduzidos, existem soluções interessantes e muito imaginativas. A oferta é grande, contribuindo para a possibilidade de criação de uma zona de charme com um ambiente acolhedor, onde será pelo menos viável encaixar uma mesinha e duas cadeiras. Uma mais-valia interessante poderá passar por estas serem dobráveis, para permitir a utilização do espaço para outras funções. A dimensão da mesa poderá ser ajustada em função do espaço disponível.

O recurso ao verde e a detalhes decorativos nunca será demais

Usar e abusar de detalhes decorativos é uma tendência que lhe dará uma excelente oportunidade para dar cor, texturas e vida ao seu jardim. Almofadas, almofadões de chão, lanternas de diferentes formas, vasos e plantas... Não tenha medo de arriscar e encha o seu terraço de plantas, criando um muro verde que lhe dará uma privacidade e riqueza visual reconfortante. Há que esquecer preconceitos e aceitar que, para quem não tem muito tempo, as plantas artificiais poderão ser uma excelente escolha. Actualmente existem opções muito próximas da realidade, que cumprem completamente a função estética de enriquecimento do espaço.

A tendência do jardim zen com um look oriental

Com pequenos apontamentos decorativos poderá criar um espaço de inspiração oriental que remeta imediatamente para uma dimensão de tranquilidade. Para quem utiliza o seu espaço exterior para outro tipo de atividades, como o exercício físico, yoga ou mesmo sessões de meditação, esta é uma opção que tem obrigatoriamente que ser considerada.

Uma receita simples para seguir esta tendência zen e dar um toque oriental ao seu jardim passa por ter algumas plantas de bambú, uma ou mais estátuas de Buda e algumas lanternas de diferentes tamanhos com velas, de forma a casar texturas, cheiros e imagens num conjunto pleno de significado.

Se é verdade que o país e o mundo parecem estar a conseguir regressar a alguma normalidade fora de casa, a realidade é esta: o nosso espaço exterior privativo, aquele que é a continuação do nosso mundo familiar, será a partir de agora visto com outros olhos e valorizado a um nível sem precedentes. Confie na hôma Happy Home Living para ser o seu parceiro na criação do seu paraíso al fresco na sua própria casa e venha conhecer todas as opções que temos para si.